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В Столинском районе завели дело на водителя за ДТП с 15-летним мотоциклистом

16.07.2021 12:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе следователи выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал 15-летний мотоциклист-бесправник. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло вечером 14 июля в агрогородке Ольшаны. По данным следствия, 39-летняя женщина на автомобиле Suzuki ехала по улице Чкалова. Поворачивая налево, водитель не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу Hors, которым управлял подросток. В результате аварии парень получил различные травмы, его госпитализировали.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями об этом ДТП, с просьбой сообщить об обстоятельствах в УСК по Брестской области по телефону +375(33) 311-66-11.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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