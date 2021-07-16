В Столинском районе завели дело на водителя за ДТП с 15-летним мотоциклистом

Источник материала: БелТА

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе следователи выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал 15-летний мотоциклист-бесправник. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло вечером 14 июля в агрогородке Ольшаны. По данным следствия, 39-летняя женщина на автомобиле Suzuki ехала по улице Чкалова. Поворачивая налево, водитель не убедилась в безопасности маневра и не уступила дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу Hors, которым управлял подросток. В результате аварии парень получил различные травмы, его госпитализировали.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями об этом ДТП, с просьбой сообщить об обстоятельствах в УСК по Брестской области по телефону +375(33) 311-66-11.-0-