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По "делу студентов" вынесен приговор

16.07.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 фигурантов, в том числе, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова, получили по 2,5 года колонии общего режима.

По "делу студентов" вынесен приговор
Суд Советского района приговорил обвиняемых по «делу студентов» к срокам от 2 до 2,5 лет колонии общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Илью Трахтенберга, Татьяну Екельчик, Марию Каленик, Ксению Сыромолот, Касю Будько, Яну Оробейко, Егора Канецкого, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, выпускницу Алану Гебремариам и преподавательнцицу БГУИР Ольгу Филатченкову приговорили к 2,5 годам лишения свободы. 

Студенту Глебу Фицнеру дали 2 года колонии общего режима — он единственный признал вину по делу. 

Именно такие сроки запрашивал прокурор.

Студентов и преподавательницу обвинили в "грубом нарушении порядка группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК).
 
 
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11 фигурантов, в том числе, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова, получили по 2,5 года колонии общего режима.
 
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