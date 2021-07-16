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По "делу студентов" вынесен приговор
Источник материала: Партизан
11 фигурантов, в том числе, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова, получили по 2,5 года колонии общего режима.
Суд Советского района приговорил обвиняемых по «делу студентов» к срокам от 2 до 2,5 лет колонии общего режима,
Илью Трахтенберга, Татьяну Екельчик, Марию Каленик, Ксению Сыромолот, Касю Будько, Яну Оробейко, Егора Канецкого, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, выпускницу Алану Гебремариам и преподавательнцицу БГУИР Ольгу Филатченкову приговорили к 2,5 годам лишения свободы.
Студенту Глебу Фицнеру дали 2 года колонии общего режима — он единственный признал вину по делу.
Именно такие сроки запрашивал прокурор.
Студентов и преподавательницу обвинили в "грубом нарушении порядка группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК).
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11 фигурантов, в том числе, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова, получили по 2,5 года колонии общего режима.
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