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Причина остановки БелАЭС до сих пор неизвестна

16.07.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, когда заработает первый энергоблок станции.

Напомним, 12 июля сработала автоматическая защита генератора и блок был экстренно отключен от сети.

— С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению, — цитирует пресс-служба Минэнерго министра.

По словам Каранкевича, будет проведена детальная диагностика всех систем и технологических узлов турбогенератора.

— Эти работы будут выполняться поэтапно. По их завершению блок будет снова включен в работу, — добавил он.

Стоит отметить, что это не первый инцидент на первом энергоблоке. Церемония его запуска прошла 7 ноября прошлого года с участием Александра Лукашенко. А уже на следующий день произошла поломка итальянских измерительных трансформаторов и первый энергоблок отключили. Работу он возобновил через 10 дней.

22 декабря первый энергоблок ввели в опытно-промышленную эксплуатацию. К середине января он был выведен на 100% мощности, но уже 16 января отключен от сети после срабатывания системы защиты. 21 января энергоблок вновь подключили .

2 июня 2021 года первый блок ввели в промышленную эксплуатацию. 12 июля первый энергоблок БелАЭС отключился от сети после срабатывания автоматической защиты генератора.
 
 
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Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, когда заработает первый энергоблок станции.
 
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