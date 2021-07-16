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Какой будет инфляция до конца 2022 года - прогноз от Нацбанка

16.07.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк, объясняя решение об увеличении ставки рефинансирования, дал прогноз по инфляции в Беларуси до конца 2022 года.

Как сообщил Нацбанк, в сложившихся условиях, по итогам третьего квартала 2021 года квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Напомним, это 9.9% в годовом исчислении.

По мнению Нацбанка, такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ускорением инфляции, то есть тем, что факторы приведшие к ускорению инфляционных процессов в первом и втором кварталах, уже сыграли свою роль. Это рост цен на мировых рынках товаров (в том числе энергоресурсов, строительных материалов, продовольствия), расширение потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике.

В дальнейшем Нацбанк прогнозирует, что интенсивность инфляционных процессов станет замедляться. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9%. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6 процентов к концу 2022 года обещает ведомство.

Объясняя рост текущей инфляции и давая прогноз на будущее, Нацбанк ни слова не сказал о санкциях и о том, повлияют ли они на рост цен в Беларуси. 
 
 
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Национальный банк, объясняя решение об увеличении ставки рефинансирования, дал прогноз по инфляции в Беларуси до конца 2022 года.
 
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