Выганяла палітыкаў з этэру, адмаўлялася гаварыць па-ўкраінску. 6 фактаў пра ўкраінскую вядоўцу «Славянскага базару»

Источник материала: Свабода

Пасьля канцэрту ўкраінцы перадалі Віцебскаму дзяржаўнаму музычнаму каледжу пяць музычных інструмэнтаў, і інфармацыю пра гэта актыўна распаўсюджвалі дзяржаўныя СМІ Беларусі

Сёлета прысутнасьць украінцаў была пад пагрозай зрыву — спачатку ад удзелу ў фэсьце адмовіліся сьпевакі, а потым і вядучыя.

Але арганізатарам усё ж удалося выратаваць ідэалягічны тэзіс пра «адзінства культур трох славянскіх народаў». За дзень да адкрыцьця фэсту стала вядома, што на «Славянскі базар» едзе ўкраінская дэлегацыя пад кіраўніцтвам прадусара Ўлада Багінскага, а на сцэну выйдуць і ўкраінскія сьпевакі, і ўкраінская вядоўца Дыяна Панчанка.

