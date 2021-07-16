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«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?

16.07.2021 12:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Многие родители считают, что ребенка нужно с самых пеленок загружать, чтобы что-то получилось. Но все мы были маленькими и мало за кем так тщательно следили, как сейчас. Добирались до школы мы своим ходом, обедали, разогревали еду. На шею нам вешали ключ. Вроде бы все получилось. Скажите, почему к современным детям такой подход?

«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?

Галина Швец, детский психолог:
В советское время дети были больше самостоятельными, и эта самостоятельность была вынужденной. Сейчас все по-другому, и вот эта вынужденная самостоятельность сформировала очень много страхов и очень много тревожности. Дети должны были в это время ухаживать, заботиться о себе, а также о своих маленьких братьях, маленькими сестричками. В тот момент они сами нуждались в тепле, во внимании, в заботе, им нужна была безопасность. И это является не нормой. А то, что у наших детей есть возможность получить от нас нашу любовь, заботу, самое главное, мы их защищаем. Это, наоборот, идет им во благо.

«Сейчас всё по-другому». Как изменились подходы в воспитании детей со времён СССР?

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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