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В Кобрине ребенок выпал с первого этажа, он в больнице
Источник материала: БT
Москитная сетка не выдержала годовалого малыша - в Кобрине ребенок выпал с первого этажа, он в больнице. В момент инцидента дома находились родители. Однако мальчишка забрался на подоконник, когда отец уснул, а мама вышла в соседнюю комнату. Все обстоятельства трагедии установят следователи.
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Москитная сетка не выдержала годовалого малыша - в Кобрине ребенок выпал с первого этажа, он в больнице. В момент инцидента дома находились родители. Однако...
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