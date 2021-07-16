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В Кобрине ребенок выпал с первого этажа, он в больнице

16.07.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Москитная сетка не выдержала годовалого малыша - в Кобрине ребенок выпал с первого этажа, он в больнице. В момент инцидента дома находились родители. Однако мальчишка забрался на подоконник, когда отец уснул, а мама вышла в соседнюю комнату. Все обстоятельства трагедии установят следователи. 


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Москитная сетка не выдержала годовалого малыша - в Кобрине ребенок выпал с первого этажа, он в больнице. В момент инцидента дома находились родители. Однако...
 
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