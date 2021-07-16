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Вынесены приговоры по «делу студентов»: от 2 до 2,5 лет колонии
16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Суд удовлетворил все требования гособвинителя.
В Минске озвучены приговоры фигурантам «дела студентов».
Напомним, по делу проходили 12 человек: студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг, студентки БГПУ Яна Оробейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Акалемии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представитель Светланы Тихановской по делам моложежи и студентов Алана Гебремариам.
Всех их
Как сообщает правозащитный центр «Вясна», практически все участники дела получили по 2,5 года колонии общего режима. Единственный человек, признавший вину и сотрудинчавший со следствием, студент МГЛУ Глеб Фицнер, приговорен к 2 годам лишения свободы.
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Суд удовлетворил все требования гособвинителя.
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