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Вынесены приговоры по «делу студентов»: от 2 до 2,5 лет колонии

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Суд удовлетворил все требования гособвинителя.

Вынесены приговоры по «делу студентов»: от 2 до 2,5 лет колонии

В Минске озвучены приговоры фигурантам «дела студентов».

Напомним, по делу проходили 12 человек: студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг, студентки БГПУ Яна Оробейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Акалемии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представитель Светланы Тихановской по делам моложежи и студентов Алана Гебремариам.

Всех их обвиняли по части 1 статьи 342 УК («Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо участие в них»).

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», практически все участники дела получили по 2,5 года колонии общего режима. Единственный человек, признавший вину и сотрудинчавший со следствием, студент МГЛУ Глеб Фицнер, приговорен к 2 годам лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд удовлетворил все требования гособвинителя.
 
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