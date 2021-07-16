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Депутаты Европарламента: Лукашенко проводит курс на конфронтацию — нужны более сильные санкций
Источник материала: Навiны
Использование белорусским режимом нелегальных мигрантов для давления на Евросоюз «отвратительно», говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика ЕП по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса.
«Впечатляющий всплеск [числа] нелегальных мигрантов организован прислужниками Александра Лукашенко с целью дестабилизации Литвы, государства — члена Евросоюза, которая осуждает нарушения прав человека [в Беларуси] и предоставила убежище многим белорусским оппозиционным деятелям», — говорится в заявлении.
Бедронь и Ауштрявичюс также осудили волну обысков и задержаний активистов гражданского общества, журналистов и правозащитников в Беларуси в последнюю неделю.
«Просто недопустимо, чтобы независимые журналисты, активисты гражданского общества или правозащитники подвергались преследованиям, арестам по сфабрикованным обвинениям, задержаниям или избиениям со стороны сотрудников правоохранительных органов только потому, что они выполняют свою работу, — говорится в заявлении. — Мы выражаем солидарность со всеми активистами. Несмотря на риск, которому они подвергаются, они предоставляют Европарламенту свидетельства о масштабах нарушений прав человека в их стране».
По словам евродепутатов, попытки подавить в Беларуси голоса несогласных они рассматривают «в контексте встречи Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге — четвертой с начала года — и его открытых угроз в адрес белорусских организаций гражданского общества».
«Последние драматические события еще раз показывают, что, несмотря на последнюю порцию западных санкций, белорусский диктатор сознательно проводит курс на конфронтацию с демократическими силами и международным сообществом, — отмечается в заявлении. — В свете этого ЕС должен быть более решителен в вопросе ограничительных мер против белорусского режима. Мы призываем Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно приступить к подготовке пятого пакета санкций, который будет нацелен на значительно большее число организаций и должностных лиц, ответственных или причастных к нарушениям прав человека, включая недавние преследования правозащитников, активистов гражданского общества и журналистов, а также к злонамеренной организации нелегальной миграции в Литву».
2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
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Использование белорусским режимом нелегальных мигрантов для давления на Евросоюз «отвратительно», говорится в совместном заявлении главы делегации...
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