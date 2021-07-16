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«Дело студентов»: двенадцать человек осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет колонии
Источник материала: Навiны
В суде Советского района Минска 16 июля оглашен приговор по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек.
Как сообщается в телеграм-канале лишенного в Беларуси госрегистрации правозащитного центра «Весна», 11 человек — Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Илья Трахтенберг, Татьяна Екельчик, Кася Будько, Яна Оробейко, Виктория Гранковская, Анастасия Булыбенко, Мария Каленик, выпускница БГМУ Алана Гебремариам и преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова приговорены к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Признавший вину Глеб Фицнер приговорен к двум годам колонии.
Именно такое наказание
Подсудимых обвинили в сговоре, совершении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК, максимальное наказание — три года лишения свободы).
Большинство обвиняемых, по информации Генеральной прокуратуры, молодые люди 1996—2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов.
Все они признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.
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В суде Советского района Минска 16 июля оглашен приговор по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек.
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