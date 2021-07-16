ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Дело студентов»: двенадцать человек осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет колонии

16.07.2021 12:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Советского района Минска 16 июля оглашен приговор по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек.

«Дело студентов»: двенадцать человек осуждены на сроки от 2 до 2,5 лет колонии
Анастасия Булыбенко, Ольга Филатченкова, Кася Будько, Виктория Гранковская, Алана Гебремариам, Яна Оробейко, Егор Канецкий, Ксения Сыромолот, Мария Каленик, Татьяна Екельчик, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг. Иллюстрация mediazona.by

Как сообщается в телеграм-канале лишенного в Беларуси госрегистрации правозащитного центра «Весна», 11 человек — Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Илья Трахтенберг, Татьяна Екельчик, Кася Будько, Яна Оробейко, Виктория Гранковская, Анастасия Булыбенко, Мария Каленик, выпускница БГМУ Алана Гебремариам и преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова приговорены к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Признавший вину Глеб Фицнер приговорен к двум годам колонии.

Именно такое наказание запросили прокуроры для обвиняемых.

Подсудимых обвинили в сговоре, совершении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК, максимальное наказание — три года лишения свободы).

Большинство обвиняемых, по информации Генеральной прокуратуры, молодые люди 1996—2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов.

Все они признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Советского района Минска 16 июля оглашен приговор по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валянтэра Ільлю Міронава праз 8 дзён выпусьцілі з гомельскага ІЧУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by