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«На заигрывание с режимом Лукашенко времени нет»

16.07.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению исполнительного директора благотворительного фонда «Восток SOS» Константина Реуцкого, сегодня у мирового сообщества нет морального права долго размышлять, тем самым поддерживая режим Лукашенко, который продолжает «совершать преступления против своих граждан».

«На заигрывание с режимом Лукашенко времени нет»

«На это нужно смотреть с позиции международных обязательств Украины и не только Украины, а всего мирового сообщества в сфере прав человека. В случае массовых нарушений прав человека страны мира оставляют за собой право и даже обязательство прекращать эти преступления», — сказал эксперт в комментарии для «Голоса Америки».

Реуцкий считает, что мировое сообщество и Украина прилагают недостаточно усилий для того, чтобы остановить режим Лукашенко, который преследует десятки тысяч людей и бросает их за решетку.

«Украина должна не только разорвать дипломатические отношения, но и запретить выдачу белорусских граждан по запросу белорусских спецслужб. Мы также должны законодательно запретить покупку белорусских товаров и энергоносителей, тем более, что эти товары фактически российского происхождения, если мы говорим про топливо или электрику», – отмечает Константин Реуцкий.

Он призывает украинскую власть не быть инфантильной, проявить понимание, что достигнутые договоренности между Путиным и Лукашенко, продолжающаяся интеграция Беларуси в Россию означают, что Беларусь на стороне России вступила в гибридную войну против всего цивилизованного мира и Украины.

 

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По мнению исполнительного директора благотворительного фонда «Восток SOS» Константина Реуцкого, сегодня у мирового сообщества нет морального права долго...
 
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