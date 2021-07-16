Как изменились реальные доходы белорусов? Данные Белстата

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Это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.



По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению ( пенсии , пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.



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