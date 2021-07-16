|
Как изменились реальные доходы белорусов? Данные Белстата
Источник материала: Myfin
Это доходы за вычетом
налогов, сборов и взносов, скорректированные
на
По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов белорусов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения в январе мае этого года составили 103,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)