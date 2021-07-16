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Как изменились реальные доходы белорусов? Данные Белстата

16.07.2021 12:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как изменились реальные доходы белорусов? Данные Белстата
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.

Инфографика Myfin.by
 
 
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В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения в январе мае этого года составили 103,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в...
 
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