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Лукашенко подписал закон об отключении интернета и подавлении протестов армией

16.07.2021 13:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко подписал закон об отключении интернета и подавлении протестов армией
Минск, август 2020 года
Александр Лукашенко 15 июля утвердил поправки в законы о чрезвычайном положении и защите констуционного строя.

Согласно документам, которые цитирует ТАСС, отныне режим ЧП может вводиться в республике в случае «попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженного мятежа и массовых беспорядков».

Перечень чрезвычайных мер при введении ЧП расширяется: власти получают право «ограничивать доступ к интернет-ресурсам» и приостанавливать работу СМИ, как национальных так и иностранных.

К обеспечению режима ЧП отныне можно привлекать «военизированные организации», а к функциям армии добавляется «пресечение массовых беспорядков». Соответствующие поправки внесены в закон «О вооруженных силах».

Нормы о расширении перечня чрезвычайных мер были разработы «с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году», пояснили в пресс-службе Лукашенко.


Одновременно меняется закон «О военном положении». Отныне его можно вводить в случае «гибели главы государства». Власть при этом переходит к Совету Безопасности, которым руководит премьер-министр.

В конце июня Александр Лукашенко говорил о готовности ввести военное положение в ответ на санкции Евросоюза, отрезавшие Беларусь от рынков капитала и возможности продавать в ЕС нефтепродукты.

Лукашенко призвал своего помощника Юрия Караева одеться в военную форму, чтобы показать, что «их санкции - это их бессилие», а также потребовал готовить население к массовой мобилизации и «учиться воевать» председателям райисполкомов и облисполкомов.

С 9 июля в Белоруссии вступили в силу поправки в валютное законодательство, которые разрешают НацБанку в случае «угрозы экономической безопасности» запрещать обмен валют и конфиксировать иностранную валюту у юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Перечень чрезвычайных мер при введении ЧП расширяется.
 
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