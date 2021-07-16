|
Лукашенко подписал закон об отключении интернета и подавлении протестов армией
Источник материала: UDF
Минск, август 2020 года
Согласно документам, которые цитирует
Перечень чрезвычайных мер при введении ЧП расширяется: власти получают право «ограничивать доступ к интернет-ресурсам» и приостанавливать работу СМИ, как национальных так и иностранных.
К обеспечению режима ЧП отныне можно привлекать «военизированные организации», а к функциям армии добавляется «пресечение массовых беспорядков». Соответствующие поправки внесены в закон «О вооруженных силах».
Нормы о расширении перечня чрезвычайных мер были разработы «с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году», пояснили в пресс-службе Лукашенко.
Одновременно меняется закон «О военном положении». Отныне его можно вводить в случае «гибели главы государства». Власть при этом переходит к Совету Безопасности, которым руководит премьер-министр.
В конце июня Александр Лукашенко говорил о готовности ввести военное положение в ответ на санкции Евросоюза, отрезавшие Беларусь от рынков капитала и возможности продавать в ЕС нефтепродукты.
Лукашенко призвал своего помощника Юрия Караева одеться в военную форму, чтобы показать, что «их санкции - это их бессилие», а также потребовал готовить население к массовой мобилизации и «учиться воевать» председателям райисполкомов и облисполкомов.
С 9 июля в Белоруссии вступили в силу поправки в валютное законодательство, которые разрешают НацБанку в случае «угрозы экономической безопасности» запрещать обмен валют и конфиксировать иностранную валюту у юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень чрезвычайных мер при введении ЧП расширяется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)