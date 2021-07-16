ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОПЕК+ затрещал по швам: Ирак захотел увеличить добычу вслед за ОАЭ

16.07.2021 13:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

ОПЕК+ затрещал по швам: Ирак захотел увеличить добычу вслед за ОАЭ
Фото: РИА Новости
Нефтяной альянс ОПЕК+, объединяющий 23 страны-экспортера «черного золота», начинает трещать по швам.

Вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами, потребовавшими пересмотреть свою квоту, чтобы в одиночку увеличить добычу на сотни тысяч баррелей в день, больше нефти захотел качать второй по объемам член ОПЕК - Ирак.

Иракские представители в картеле настаивают на том, чтобы для них также был повышен базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты, сообщают Bloomberg и EnergyIntel со ссылкой на источники.
Сейчас Ирак имеет право добывать 4,016 млн баррелей в день - на 637 тысяч меньше базового уровня, который отсчитывается от октября 2018 года.

ОАЭ качают на 437 тысяч баррелей в день меньше «планки» в 3,186 млн баррелей в сутки, которую считают «несправедливой» и требуют поднять до 3,8 млн баррелей.

По данным Bloomberg и Reuters, в ходе закулисных переговоров Саудовская Аравия предложила Эмиратам компромиссный вариант - 3,65 млн баррелей в день. Но такое же право повернуть краны запросил Ирак.

Они «открыли ящик Пандоры», говорит Джованни Стауново, аналитик UBS: «Теперь все захотят качать больше».


Демарш Ирака не удивителен: он был главным нарушителем соглашения ОПЕК+ все пять лет его существования. И даже в 2020-м, перед лицом беспрецедентного кризиса, продолжал добывать больше своих квот.

 В сентябре 2020 года Ирак записали в «двоечники» ОПЕК+ и потребовали компенсировать недосокращенную добычу, но и эти обязательства страна провалила в январе и феврале 2021-го.

По данным Reuters, Ирак и прежде не хотел продлевать участие в сделке по спасению нефтяного рынка, требуя для себя поблажек - таких же, как имеют охваченная войной Ливия и находящиеся под санкциями Венесуэла и Иран.

«Ирак всегда считал, что с ним поступили несправедливо в декабре 2016 года, когда не освободили (от квот). Поскольку экономика остается нестабильной из-за низких цен, эта проблема постоянно возникает», - рассказывал источник агентства.


Иракский бюджет на 97% наполняется нефтью, без которой правительство не может восстановить экономику после американского вторжения, при этом по размеру запасов - 140 миллиардов баррелей - страна занимает пятое место в мире.

Аналитики инвестбанков по-прежнему не верят в возможность полноценного развала ОПЕК+, но рынок нефти уже нервничает.  Фьючерсы на Brent в четверг упали второй день подряд и обновили минимумы за неделю - 73,3 доллара за баррель на 23.24 мск (-1,95%).

После взлета цен до максимумов с 2018 года над рынком нефти «сгущаются тучи», говорит Стивен Бреннок, аналитик PVM Oil Associates.

Помимо раздора в ОПЕК, растут страхи распространения штамма «Дельта», который может задержать полноценное восстановление экономики, отмечает он:

«Это, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для роста спроса на нефть в среднесрочной перспективе».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иракские представители настаивают на том, чтобы для них также был повышен базовый уровень добычи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кибермошенники похитили у минчан свыше Br100 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by