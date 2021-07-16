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«Ирак всегда считал, что с ним поступили несправедливо в декабре 2016 года, когда не освободили (от квот). Поскольку экономика остается нестабильной из-за низких цен, эта проблема постоянно возникает», - рассказывал источник агентства.

«Это, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для роста спроса на нефть в среднесрочной перспективе».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОПЕК+ затрещал по швам: Ирак захотел увеличить добычу вслед за ОАЭ Иракские представители настаивают на том, чтобы для них также был повышен базовый уровень добычи.

Вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами, потребовавшими пересмотреть свою квоту, чтобы в одиночку увеличить добычу на сотни тысяч баррелей в день, больше нефти захотел качать второй по объемам член ОПЕК - Ирак.Иракские представители в картеле настаивают на том, чтобы для них также был повышен базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты, сообщают Bloomberg и EnergyIntel со ссылкой на источники.Сейчас Ирак имеет право добывать 4,016 млн баррелей в день - на 637 тысяч меньше базового уровня, который отсчитывается от октября 2018 года.ОАЭ качают на 437 тысяч баррелей в день меньше «планки» в 3,186 млн баррелей в сутки, которую считают «несправедливой» и требуют поднять до 3,8 млн баррелей.По данным Bloomberg и Reuters, в ходе закулисных переговоров Саудовская Аравия предложила Эмиратам компромиссный вариант - 3,65 млн баррелей в день. Но такое же право повернуть краны запросил Ирак.Они «открыли ящик Пандоры», говорит, аналитик UBS: «Теперь все захотят качать больше».Демарш Ирака не удивителен: он был главным нарушителем соглашения ОПЕК+ все пять лет его существования. И даже в 2020-м, перед лицом беспрецедентного кризиса, продолжал добывать больше своих квот.В сентябре 2020 года Ирак записали в «двоечники» ОПЕК+ и потребовали компенсировать недосокращенную добычу, но и эти обязательства страна провалила в январе и феврале 2021-го.По данным Reuters, Ирак и прежде не хотел продлевать участие в сделке по спасению нефтяного рынка, требуя для себя поблажек - таких же, как имеют охваченная войной Ливия и находящиеся под санкциями Венесуэла и Иран.Иракский бюджет на 97% наполняется нефтью, без которой правительство не может восстановить экономику после американского вторжения, при этом по размеру запасов - 140 миллиардов баррелей - страна занимает пятое место в мире.Аналитики инвестбанков по-прежнему не верят в возможность полноценного развала ОПЕК+, но рынок нефти уже нервничает. Фьючерсы на Brent в четверг упали второй день подряд и обновили минимумы за неделю - 73,3 доллара за баррель на 23.24 мск (-1,95%).После взлета цен до максимумов с 2018 года над рынком нефти «сгущаются тучи», говорит, аналитик PVM Oil Associates.Помимо раздора в ОПЕК, растут страхи распространения штамма «Дельта», который может задержать полноценное восстановление экономики, отмечает он: