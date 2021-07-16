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Верховный суд отклонил жалобу Марии Колесниковой

16.07.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный суд Беларуси на закрытом заседании оставил без удовлетворения жалобу адвокатов на продление Марии Колесниковой срока содержания под стражей оставлена без удовлетворения.

Ранее власти продлили Колесниковой срок содержания под стражей до 1 августа. В ближайшее время будет назначена дата судебного процесса.

Марию Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

 
 
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Верховный суд Беларуси на закрытом заседании оставил без удовлетворения жалобу адвокатов на продление Марии Колесниковой срока содержания под стражей оставлена...
 
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