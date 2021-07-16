В Гомеле осужден подросток за насилие к сотруднику СИЗО

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, который обвинялся в насилии и угрозе его применения к сотруднику СИЗО, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, подросток 21 марта, находясь под стражей за совершенные ранее преступления, отказался выполнить законные требования работников следственного изолятора. При конвоировании обвиняемый оказал сопротивление: одному из работников пенитенциарного учреждения поставил подножку, схватил его за волосы и шею, причинив телесные повреждения. Он также угрожал работнице СИЗО и ее родственникам физической расправой.

В суде молодой человек вину признал и раскаялся.

Ранее обвиняемый был осужден за участие в массовых беспорядках, незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение коктейлей "Молотова".

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Гомеля вынес обвинительный приговор: 1 год 6 месяцев лишения свободы. Однако с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание составило 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В прокуратуре добавили, что после задержания несовершеннолетнего в августе 2020 года на различных интернет-сайтах размещались сообщения о применении к нему насилия и пыток в следственном изоляторе в Гомеле. По каждому такому сообщению прокуратура области провела проверки - эта информация не подтвердилась. В ходе медосвидетельствований телесные повреждения не были установлены. Сам подросток отрицал применение к нему физической силы и других мер воздействия, что подтверждено данными видеонаблюдения.

В то же время в период содержания под стражей несовершеннолетний зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Он разбил телевизор и неоднократно пытался устроить пожар, поджигая газеты. Спички и сигареты для курения ему передали родители.

Всего за время нахождения в СИЗО парень получил 56 взысканий в виде выговоров за нарушение распорядка дня, мер изоляции, пожарной безопасности, порчу имущества, препятствие обзора камерного помещения, а также выражение нецензурной бранью и угрозы в адрес сотрудников учреждения и других людей, содержавшихся под стражей.-0-