На «Славянском базаре» в пятницу пройдет день Союзного государства Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» – день Союзного государства Беларуси и России. Накануне в Витебске открылся 30-й международный фестиваль искусств. На церемонии присутствовал президент Александр Лукашенко. Подробности у Ольги Забелич.

Лариса Долина, Тамара Гверцители, Эдита и Стас Пьехи, певица Слава, Елена Ваенга, Таисия Повалий. Тридцатый «Славянский базар» собрал по-настоящему преданных фестивалю артистов.

Александр Лукашенко не мог пропустить юбилейный фестиваль. Даже в прошлогоднюю пандемию «Славянский базар» состоялся. За долгие годы он стал местом силы и притяжения для творческих людей разных стран и континентов.

«Нити «Славянского базара» продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас, и не только пандемией и гибридными войнами. Мы всегда рады гостям, по-белорусски рады. И в сотый раз повторяем: приезжайте, посмотрите на нашу страну. У нас есть чем гордиться и чем вас приятно удивить», – указал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Славянскому базару» – 30. У многих с фестивалем связаны свои воспоминания. Министр информации Владимир Перцов сам родом из Витебска. Помнит времена, когда летний амфитеатр был только в планах. А на его месте вели раскопки древних поселений славян. Тогда в них участвовал и руководитель ведомства.

«Два кубометра земли стоило около четырех рублей. Как сейчас помню, мы все зарабатывали на магнитофоны, на плееры. Но мы своими руками, можно сказать, участвовали в подготовке строительства летнего амфитеатра. Тогда еще никто не представлял, что именно здесь будет. И это по-настоящему изменило жизнь города, поскольку такого фестиваля нигде не было в Беларуси. А в Витебске он был!» –сказал министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

На сцене летнего амфитеатра музыка звучит круглосуточно, репетируют даже ночью. В первый день фестиваля ведущими стали Дмитрий Губерниев, Елена Спиридович, Владимир Березин. Бессменные ведущие стояли у истоков фестиваля и уже давно стали их символами.

«В эти минуты мы чувствуем себя молодыми. Не пенсионерами в шестьдесят, а тридцатилетними ребятам, моложе Димы Губерниева. Мы понимаем: по отдельности мы попробовали. Не плохо, незалэжно, не плохо. Но когда мы вместе, это всегда очень и очень хорошо», – сказал ведущий «Славянского базара – 2021» Владимир Березин.

В Витебске в дни фестиваля пройдет больше полторы сотни мероприятий. На одном из них сотрудники МЧС устроили квест для детей и дарили подарки. А взрослых спасали от жары. Каждый час устраивали бесплатный дождь по расписанию.

«Это так освежает и взбодряет. Дает силы на предстоящие дни фестиваля. Здорово! Спасибо МЧС за это», – сказали гости фестиваля Наталья и Анастасия.

Красивым чеканным шагом прошли по фестивальному Витебску 700 мажореток и барабанщиц. Выступали слаженно, хотя приехали из разных стран.

Пятница на Славянском базаре пройдет под знаком Союзного государства Беларуси и России. Также состоится жеребьевка участников конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Это центральное событие фестиваля. Нашу страну на этом творческом состязании представит Даниил Мышковец. Будем держать за него кулачки. Ведь «Славянский базар» многим артистам дал путевку на большую сцену.