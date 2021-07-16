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Геморрой. Причины, симптомы, лечение
Источник материала: ОНТ
Почему появляется геморрой и как его лечить, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические нагрузки, стрессы, беременность и роды, воспалительные опухолевые процессы в кишечнике, наследственность могут выступать факторами развития геморроя. Это заболевание связано с варикозным расширением, тромбозом и воспалением вен прямой кишки.
Геморрой бывает острым и хроническим, внутренним и наружным. Основные симптомы заболевания – зуд, чувство жжения в заднем проходе, кровянистые выделения из прямой кишки, особенно после акта дефекации. Геморрой нужно лечить на ранних стадиях, поскольку он может быстро прогрессировать с различными осложнениями. Это и обильное кровотечение, гнойные осложнения, тромбозы, которые часто не удается вылечить без оперативного вмешательства.
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Почему появляется геморрой и как его лечить, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
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