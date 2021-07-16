Геморрой. Причины, симптомы, лечение

Источник материала: ОНТ

Почему появляется геморрой и как его лечить, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические нагрузки, стрессы, беременность и роды, воспалительные опухолевые процессы в кишечнике, наследственность могут выступать факторами развития геморроя. Это заболевание связано с варикозным расширением, тромбозом и воспалением вен прямой кишки.

Геморрой бывает острым и хроническим, внутренним и наружным. Основные симптомы заболевания – зуд, чувство жжения в заднем проходе, кровянистые выделения из прямой кишки, особенно после акта дефекации. Геморрой нужно лечить на ранних стадиях, поскольку он может быстро прогрессировать с различными осложнениями. Это и обильное кровотечение, гнойные осложнения, тромбозы, которые часто не удается вылечить без оперативного вмешательства.

Руслан Шило, врач-хирург высшей категории: «При появлении первых симптомов геморроя важно обратиться к проктологу, так как под симптомами геморроя могут скрываться другие заболевания кишечника, в том числе онкологические. Важно победить в себе страх похода к врачу, ведь на проктологическом приеме пациенту не причиняют боль. Выходя из кабинета проктолога, пациенты испытывают облегчение, так как они находят ответы на годами интересующие их вопросы. Что касается профилактики геморроя, необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Это ограничение подъема тяжестей, перерывы при сидячей работе (по 5-10 минут). Очень важно соблюдать диету. Алкоголь, копчености, крепкий кофе – эти продукты могут провоцировать развитие геморроя. Диетой также нужно нормализовать стул, так как запор или диарея также способствуют появлению болезни. Для местного лечения этой проблемы можно использовать ректальные капсулы, которые имеют ряд преимуществ перед свечами – более быстрое действие, капсулы не растекаются в руках и не требуют хранения в холодильнике».





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram