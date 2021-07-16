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Когда гости на пороге! Огурцы малосольные быстрого приготовления. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Огурцы вымыть и разрезать вдоль на четыре части.
2. Чеснок и укроп измельчить ножом.
3. Огурцы, чеснок и укроп выложить в полиэтиленовый пакет, посолить.
4. Пакет плотно закрыть и хорошенько потрясти, чтобы соль, чеснок и укроп распределились на огурцах. Через 30 минут малосольные огурцы готовы!
Приятного аппетита!!!
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Когда гости на пороге! Огурцы малосольные быстрого приготовления. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Вам понадобится: огурцы короткоплодные — 1 кг чеснок — 3-4 зубчика укроп — 3-4 веточки соль по вкусу Как готовить? 1. Огурцы вымыть и разрезать вдоль на четыре...
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