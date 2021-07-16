Когда гости на пороге! Огурцы малосольные быстрого приготовления. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Вам понадобится:

огурцы короткоплодные — 1 кг

чеснок — 3-4 зубчика

укроп — 3-4 веточки

соль по вкусу

Как готовить?

1. Огурцы вымыть и разрезать вдоль на четыре части.

2. Чеснок и укроп измельчить ножом.

3. Огурцы, чеснок и укроп выложить в полиэтиленовый пакет, посолить.

4. Пакет плотно закрыть и хорошенько потрясти, чтобы соль, чеснок и укроп распределились на огурцах. Через 30 минут малосольные огурцы готовы!





Приятного аппетита!!!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram