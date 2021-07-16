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Когда гости на пороге! Огурцы малосольные быстрого приготовления. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

16.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда гости на пороге! Огурцы малосольные быстрого приготовления. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Вам понадобится: 

  • огурцы короткоплодные — 1 кг
  • чеснок —  3-4 зубчика
  • укроп — 3-4 веточки
  • соль по вкусу

Как готовить?

1. Огурцы вымыть и разрезать вдоль на четыре части.

2. Чеснок и укроп измельчить ножом.

3. Огурцы, чеснок и укроп выложить в полиэтиленовый пакет, посолить. 

4. Пакет плотно закрыть и хорошенько потрясти, чтобы соль, чеснок и укроп распределились на огурцах. Через 30 минут малосольные огурцы готовы! 


Приятного аппетита!!!

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Вам понадобится:  огурцы короткоплодные — 1 кг чеснок —  3-4 зубчика укроп — 3-4 веточки соль по вкусу Как готовить? 1. Огурцы вымыть и разрезать вдоль на четыре...
 
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