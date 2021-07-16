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Девушка показала простой способ, как очистить самую грязную сковороду. Проверьте, это работает!
Источник материала: ОНТ
Жительница Австралии Каролина Маккаули регулярно делится со своими подписчиками в Instagram и TikTok различными лайфхаками. Один из последних – эффективный способ отмыть грязную сковороду.
На видео Каролина показала свою сковороду, покрывшуюся гарью и темным налетом. Девушка попыталась очистить ее, не прибегая к химическим средствам. Каролина посыпала дно сковороды солью и содой, после чего накрыла все бумажными полотенцами и полила их уксусом.
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