Девушка показала простой способ, как очистить самую грязную сковороду. Проверьте, это работает!

Источник материала: ОНТ

Жительница Австралии Каролина Маккаули регулярно делится со своими подписчиками в Instagram и TikTok различными лайфхаками. Один из последних – эффективный способ отмыть грязную сковороду.

На видео Каролина показала свою сковороду, покрывшуюся гарью и темным налетом. Девушка попыталась очистить ее, не прибегая к химическим средствам. Каролина посыпала дно сковороды солью и содой, после чего накрыла все бумажными полотенцами и полила их уксусом.