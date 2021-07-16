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Минское «Динамо» начало подготовку к новому сезону КХЛ

16.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» начало подготовку к новому сезону КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону

Игроки уже провели первую тренировку на льду. Сейчас в ростере команды 23 хоккеиста, еще несколько игроков находятся на просмотре.

Первый предсезонный матч «зубры» проведут уже 24 июля.

В Минске команда Крейга Вудкрофта сыграет с «Адмиралом» из Владивостока, который возвращается в Континентальную хоккейную лигу после годичного перерыва.

Во время подготовки к новому сезону «Динамо» также сыграет с «Сибирью» и «Северсталью».

А 14 августа состоится полуфинальный матч Кубка Руслана Салея.

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону Игроки уже провели первую тренировку на льду. Сейчас в ростере команды 23...
 
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