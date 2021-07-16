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Минское «Динамо» начало подготовку к новому сезону КХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону
Игроки уже провели первую тренировку на льду. Сейчас в ростере команды 23 хоккеиста, еще несколько игроков находятся на просмотре.
Первый предсезонный матч «зубры» проведут уже 24 июля.
В Минске команда Крейга Вудкрофта сыграет с «Адмиралом» из Владивостока, который возвращается в Континентальную хоккейную лигу после годичного перерыва.
Во время подготовки к новому сезону «Динамо» также сыграет с «Сибирью» и «Северсталью».
А 14 августа состоится полуфинальный матч Кубка Руслана Салея.
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Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону Игроки уже провели первую тренировку на льду. Сейчас в ростере команды 23...
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