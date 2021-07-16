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Гроздь винограда продали за рекордные $12 тыс. в Японии

16.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гроздь винограда продали за рекордные тыс. в Японии

Гроздь винограда редкого сорта «римский рубин» был продан за рекордные $12 тыс. на аукционе в городе Канадзава, префектуры Исикава. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Это уже третий подобный аукцион в Канадзаве, на котором бьются рекорды стоимости грозди «римского рубина». Данный сорт винограда был выведен японскими селекционерами в 2008 году. Его ягоды по размерам сопоставимы с шарами для настольного тенниса, а мякоть отличается чрезвычайной сладостью – доля сахара в плодах «римского рубина» составляет не менее 18% от общего содержимого. Поэтому в Японии данный сорт считается довольно редким деликатесом.

Впрочем, это далеко не единственный сорт ягод или фруктов, который столь высоко оценивается в Японии. Так, в позапрошлом года пара дынь сорта «юбари» были проданы за рекордные $45 тыс.  

Фото: panorama.am

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Гроздь винограда редкого сорта «римский рубин» был продан за рекордные $12 тыс. на аукционе в городе Канадзава, префектуры Исикава. Об этом со ссылкой на агентство...
 
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