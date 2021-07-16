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Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций в отношении нашей страны
Источник материала: ОНТ
В заявлении они говорят, что в угоду геополитическим интересам, попирая международное право, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно насаждая иной путь развития.
Белорусские женщины заявили о желании жить в суверенной стране, курс развития которой выбрали еще 25 лет назад.
Обращение с призывом услышать голос разума, направят в Организацию Объединенных Наций.
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Более 50 тысяч белорусских женщин подписались под обращением против санкций в отношении нашей страны
В заявлении они говорят, что в угоду геополитическим интересам, попирая международное право, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно...
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