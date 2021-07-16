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Пловцы-экстремалы больше суток провели в ледяных водах Байкала
Источник материала: ОНТ
Больше суток в ледяных водах Байкала, а точнее 26 часов, девять пловцов-экстремалов из разных стран мира провели в международном эко-заплыве!
С целью привлечь внимание к экологическим проблемам озера и его прибрежных территорий – из Бурятии в Иркутск – спортсмены преодолели 70 километров при низкой температуре, не имея гидрокостюмов.
Такое бодрое плавание можно назвать экспериментальным, поэтому в пути их сопровождали спасатели на лодках.
При этом изначально участники рассчитывали преодолеть дистанцию в 2 раза больше – планы нарушила погода.
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Больше суток в ледяных водах Байкала, а точнее 26 часов, девять пловцов-экстремалов из разных стран мира провели в международном эко-заплыве! С целью привлечь...
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