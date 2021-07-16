Пловцы-экстремалы больше суток провели в ледяных водах Байкала

Источник материала: ОНТ

Больше суток в ледяных водах Байкала, а точнее 26 часов, девять пловцов-экстремалов из разных стран мира провели в международном эко-заплыве!

С целью привлечь внимание к экологическим проблемам озера и его прибрежных территорий – из Бурятии в Иркутск – спортсмены преодолели 70 километров при низкой температуре, не имея гидрокостюмов.

Такое бодрое плавание можно назвать экспериментальным, поэтому в пути их сопровождали спасатели на лодках.

При этом изначально участники рассчитывали преодолеть дистанцию в 2 раза больше – планы нарушила погода.

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