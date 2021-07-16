В Украине вступают в силу новые нормы о государственном языке

Источник материала: ОНТ

Они предусматривают полную украинизацию общественной, культурной и государственной жизни, а также санкции за использование других языков, например, русского, в сфере услуг, культуры и других областях.

Вводится и обязательный экзамен для госслужащих, судей, сотрудников силовых органов. Вынуждены будут сдать его и те, кто претендует на гражданство этой страны.

По мнению экспертов и некоторых политиков, страна не готова к таким переменам.

Депутаты Рады заявляют, то закон нарушает Европейскую хартию региональных языков, Конституцию самой Украины, где прописано запрет на привилегии по языковому признаку, также он дискриминирует нацменьшинства.

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