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В Украине вступают в силу новые нормы о государственном языке
Источник материала: ОНТ
Они предусматривают полную украинизацию общественной, культурной и государственной жизни, а также санкции за использование других языков, например, русского, в сфере услуг, культуры и других областях.
Вводится и обязательный экзамен для госслужащих, судей, сотрудников силовых органов. Вынуждены будут сдать его и те, кто претендует на гражданство этой страны.
По мнению экспертов и некоторых политиков, страна не готова к таким переменам.
Депутаты Рады заявляют, то закон нарушает Европейскую хартию региональных языков, Конституцию самой Украины, где прописано запрет на привилегии по языковому признаку, также он дискриминирует нацменьшинства.
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Они предусматривают полную украинизацию общественной, культурной и государственной жизни, а также санкции за использование других языков, например, русского, в...
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