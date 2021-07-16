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Разрушительное наводнение в Европе продолжается

16.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разрушительное наводнение в Европе продолжается

93 погибших и не менее 1 300 пропавших без вести. Последствия потопов в Германии приобрели масштаб национального бедствия. Количество жертв растет с каждым часом.

И тем не менее, спасатели надеются, что многие из пропавших живы, но пока не могут дать о себе знать. 1 500 человек пропали только в окрестностях одного Арвайлера.

Улицы немецких городов усыпаны грудами мусора, повсюду искореженные машины, вырванные с корнем деревья.

Под воду ушла и соседняя с Германией Бельгия. Известно об 11 погибших. К эвакуации местных жителей привлечены военные. По дорогам не проехать, приостановлено железнодорожное сообщение.

Тонут и Нидерланды. Люди в спешке покидают свои дома. В безопасные места уже эвакуировано 15 тысяч человек.

К серьезным проблемам готовятся и жители северной Италии: туда также пришла непогода. Ливни, град и оползни. Деревья падают на жилые дома.

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93 погибших и не менее 1 300 пропавших без вести. Последствия потопов в Германии приобрели масштаб национального бедствия. Количество жертв растет с каждым часом. И...
 
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