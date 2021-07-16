|
Брюссель возбудил дела против Венгрии и Польши по поводу прав ЛГБТ
Источник материала: ОНТ
На самом «коллективном Западе», который так активно навязывает санкции, нет единства. И под ограничения попадают даже «союзники».
Брюссель возбудил дела против Венгрии и Польши по поводу прав ЛГБТ. Заведено три дела – два против Венгрии и одно против Польши.
В частности, принятый в Будапеште закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, в ЕС посчитали «позорным».
Что касается Польши, то ее осуждают за решения нескольких регионов провозгласить «зоны, свободных от идеологии ЛГБТ».
Теперь странам грозят лишением финансирования. А Венгрия и Польша по антикризисной программе просили десятки миллиардов евро.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На самом «коллективном Западе», который так активно навязывает санкции, нет единства. И под ограничения попадают даже «союзники». Брюссель возбудил дела против...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)