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Брюссель возбудил дела против Венгрии и Польши по поводу прав ЛГБТ

16.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брюссель возбудил дела против Венгрии и Польши по поводу прав ЛГБТ

На самом «коллективном Западе», который так активно навязывает санкции, нет единства. И под ограничения попадают даже «союзники».

Брюссель возбудил дела против Венгрии и Польши по поводу прав ЛГБТ.  Заведено три дела – два против Венгрии и одно против Польши.

В частности, принятый в Будапеште закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, в ЕС посчитали «позорным».

Что касается Польши, то ее осуждают за решения нескольких регионов провозгласить «зоны, свободных от идеологии ЛГБТ».

Теперь странам грозят лишением финансирования. А Венгрия и Польша по антикризисной программе просили десятки миллиардов евро.

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На самом «коллективном Западе», который так активно навязывает санкции, нет единства. И под ограничения попадают даже «союзники». Брюссель возбудил дела против...
 
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