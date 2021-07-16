Источник материала: ОНТ

На самом «коллективном Западе», который так активно навязывает санкции, нет единства. И под ограничения попадают даже «союзники».

Брюссель возбудил дела против Венгрии и Польши по поводу прав ЛГБТ. Заведено три дела – два против Венгрии и одно против Польши.

В частности, принятый в Будапеште закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, в ЕС посчитали «позорным».

Что касается Польши, то ее осуждают за решения нескольких регионов провозгласить «зоны, свободных от идеологии ЛГБТ».

Теперь странам грозят лишением финансирования. А Венгрия и Польша по антикризисной программе просили десятки миллиардов евро.

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