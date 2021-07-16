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Число погибших в беспорядках в ЮАР превысило 110 человек
Источник материала: ОНТ
Для подавления протестов в ряд провинций стянута армия.
Волна насилия захлестнула ЮАР после того, как в начале июля бывший глава государства Джейкоб Зума был приговорен к 15 месяцем тюрьмы за неуважение к правосудию: 79-летний политик уклонялся от дачи показаний по делу о коррупции.
Мирные акции с требованием освободить экс-президента обернулись беззаконием: протестующие стали грабить магазины, офисы и взламывать банкоматы.
Задержано больше 1 200 человек. Все они должны предстать перед судом.
По мнению аналитиков, беспорядки вызваны в первую очередь тяжелой экономической ситуаций после коронакризиса.
Политические события послужили лишь предлогом для погромов и мародерства.
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Для подавления протестов в ряд провинций стянута армия. Волна насилия захлестнула ЮАР после того, как в начале июля бывший глава государства Джейкоб Зума был...
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