Число погибших в беспорядках в ЮАР превысило 110 человек

Источник материала: ОНТ

Для подавления протестов в ряд провинций стянута армия.

Волна насилия захлестнула ЮАР после того, как в начале июля бывший глава государства Джейкоб Зума был приговорен к 15 месяцем тюрьмы за неуважение к правосудию: 79-летний политик уклонялся от дачи показаний по делу о коррупции.

Мирные акции с требованием освободить экс-президента обернулись беззаконием: протестующие стали грабить магазины, офисы и взламывать банкоматы.

Задержано больше 1 200 человек. Все они должны предстать перед судом.

По мнению аналитиков, беспорядки вызваны в первую очередь тяжелой экономической ситуаций после коронакризиса.

Политические события послужили лишь предлогом для погромов и мародерства.

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