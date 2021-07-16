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День Союзного государства проходит в рамках фестиваля «Славянский базар»

16.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День Союзного государства проходит в рамках фестиваля «Славянский базар»

Праздник в Витебске сутками напролет! Сегодня в фестивальном городе – новые проекты и день Союзного государства.

Чтобы познакомиться с традиционным искусством России далеко ехать не нужно, в Художественном музее – хохломская роспись. Это визитная карточка Нижегородской области. В соседнем зале – золотое шитье из Торжка – уникальная вышивка драгоценными нитями – традиция XII века.

И, конечно, знаменитая матрешка, прямо на вернисаже родилась идея на следующий 31-й фестиваль привезти большую выставку этой расписной игрушки.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства: «Вот такая выставка вырывает нас из обычного будничного ритма, заставляет еще раз вглядеться в эти уникальные работы, и подумать, сколь глубока и долга наша история, наша единая история, наша славянская традиция, православная. Радость, сколь талантливы люди в Нижегородской области России, талантливы и в Беларуси – это единение».    

Будут и танцы из Кабардино-Балкарии, а главная сцена фестиваля соберет мастеров искусств из двух стран – под сводами летнего амфитеатра зазвучат любимые песни.

Программа дня насыщенная, праздник на всех площадках. Витебск пятницу проведет и под зажигательные ритмы – весь день на площади Победы – праздник танца.

И сегодня тот самый день, когда 24 часов в сутках мало, чтобы воплотить в жизнь все задуманное – под золотые хиты танцевать зрители летнего амфитеатра будут до 5 утра субботы.

Волнительный этот день и для участников взрослого и детского конкурсов «Славянского базара». Сегодня состоится жеребьевка.     

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Праздник в Витебске сутками напролет! Сегодня в фестивальном городе – новые проекты и день Союзного государства. Чтобы познакомиться с традиционным искусством...
 
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