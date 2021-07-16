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Джинсы с высокой посадкой полнят? Развеиваем популярные мифы в сфере моды
Источник материала: ОНТ
В погоне за модой можно потерять много денег, времени и сил, но так и не найти тот самый стиль, который будет вас украшать изо дня в день. Сегодня развенчиваем мифы.
Заблуждение первое: брюки и джинсы с высокой талией полнят. Скорее всего, вам кажется, что подобная модель только подчеркивает ваши недостатки. Но если правильно подобрать такие вещи, то можно визуально скорректировать силуэт.
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В погоне за модой можно потерять много денег, времени и сил, но так и не найти тот самый стиль, который будет вас украшать изо дня в день. Сегодня развенчиваем мифы....
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