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Джинсы с высокой посадкой полнят? Развеиваем популярные мифы в сфере моды

16.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джинсы с высокой посадкой полнят? Развеиваем популярные мифы в сфере моды

В погоне за модой можно потерять много денег, времени и сил, но так и не найти тот самый стиль, который будет вас украшать изо дня в день. Сегодня развенчиваем мифы.

Заблуждение первое: брюки и джинсы с высокой талией полнят. Скорее всего, вам кажется, что подобная модель только подчеркивает ваши недостатки. Но если правильно подобрать такие вещи, то можно визуально скорректировать силуэт.

Заблуждение второе: укороченным топам вход в общественные места воспрещен – это не так. Кроп-топ уже который сезон подряд занимает верхние строчки в списке трендов. Главное, научиться гармонично комбинировать его с другими более спокойными вещами, и можно смело надевать куда угодно.

Мужчины, которые из сезона в сезон носили сандалии с носками, видимо, что-то знали: сейчас это тренд! Причем носки могут быть яркими, полуспущенными, а еще эксперименты можно проводить с оригинальными колготами и гольфами.


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В погоне за модой можно потерять много денег, времени и сил, но так и не найти тот самый стиль, который будет вас украшать изо дня в день. Сегодня развенчиваем мифы....
 
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