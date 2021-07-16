4 возможные причины атаки на неправительственные организации и СМИ

Источник материала: Салiдарнасць

«Черная неделя» в Беларуси продолжается: в пятницу после атаки на правозащитников и неправительственные организации силовики пришли домой к независимым журналистам (представителям НГО точечно тоже). В чем причины этого масштабного давления?





Фото из архива zerkalo.news

Первое, что нельзя не отметить: нынешняя атака на субъекты гражданского общества полностью соответствует логике власти. После подавления открытого протеста у нее постепенно освобождались руки для тотальной зачистки в стране. Атака на неправительственные организации и независимые СМИ была вопросом времени.

И с точки зрения власти для этого есть рациональная причина.

Политолог Татьяна Чулицкая в комментарии Радыё Свабода отметила, что даже те субъекты гражданского общества, которые всегда говорили, что они вне политики, выстраивают демократическую культуру, культуру участия – а в нынешние времена это рассматривается властью как вредная и опасная вещь.

Участники подобных организаций привыкают к тому, что от них что-то зависит. В 2020 году это привело к тому, что часть из них оказались в командах Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.

Другими словами, неправительственные общественные организации представляют для власти угрозу.

Вторая возможная причина масштабной атаки на субъекты гражданского общества может объясняться приближением срока проведения референдума по изменению Конституции. В четверг глава Совета Республики Наталья Кочанова сообщила, что проект нового основного закона страны должны внести на рассмотрение правителю 1 августа.

Политолог Игорь Тышкевич считает : Александру Лукашенко важно к этому времени зачистить общественное пространство от всех субъектов, которые могут каким-либо образом критиковать проект и выступать против него.

По его мнению, репрессии не решают проблему глобально, но они дают примерно полгода, когда власть будет доминировать в информационном пространстве.

Третья возможная причина – месть Западу за введенные санкции и в целом за политику поддержки оппонентов власти. Министр иностранных дел Владимира Макей несколько месяцев прямо угрожал:

– Режим крепок, он силен, и он выстоит. Поэтому надо выстраивать с ним отношения исходя из этого факта. Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры.

Наконец, еще одна возможная причина масштабного давления как-то может быть связана с позицией Кремля.

– Разгром общественных организаций – это не просто «назло Западу за санкции», а вероятно еще и следствие пожеланий Москвы устранить из общественной сферы и медиа-пространства неугодные организации. Логика такова: либо зачищенное общественное поле, либо наполненное пророссийскими и «просоюзными» игроками, – считает политолог Андрей Елисеев. – Заметаются именно те общественные объединения, для которых ценностью является суверенитет Беларуси.

Татьяна Чулицкая полагает, что и для Лукашенко, и для Путина общественные организации, как-то связанные с Западом, по определению вредны.

Чего ждать дальше?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что «зачистить» гражданское общество и независимые СМИ невозможно – это огромное количество людей, которые в XXI веке имеют возможность продолжить свою работу – в том числе, в онлайне.

Игорь Тышкевич считает, что после проведения референдума о Конституции власти могут начать торговаться с ЕС: «Что им будет за то, что они кого-то освободят».