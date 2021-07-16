Минэнерго сообщило, когда включит в работу первый блок БелАЭС

Отключившийся от сети из-за срабатывания автоматической защиты первый энергоблок Белорусской АЭС включат в работу после детальной диагностики всех систем и узлов турбогенератора, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич 16 июля во время дня электротранспорта в индустриальном парке «Великий камень».





«Эти работы будут выполняться поэтапно. По их завершении блок будет снова включен в работу», — цитирует чиновника пресс-служба Минэнерго.

Каранкевич отметил, что 12 июля на первом блоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора. Блок был отключен от сети, автоматика разгрузила реакторную установку до минимально контролируемого уровня мощности (1%) без срабатывания аварийной защиты. При этом, по его словам, электроснабжение потребителей не нарушалось.

«С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению», — подчеркнул глава Минэнерго.

Как сообщалось, отключение первого блока БелАЭС от сети вследствие срабатывания защиты произошло 12 июля в 12.57. Министерство проинформировало, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

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