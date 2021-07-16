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В Минэнерго пока не могут объяснить, почему отключился реактор БелАЭС

16.07.2021 13:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минэнерго пока не могут объяснить, почему отключился реактор БелАЭС
Белорусская АЭС / Еврорадио
Пока в Министерстве энергетике не могут ответить на вопрос, почему сработала защита генератора и реактор БелАЭС был автоматически отключен от сети. Инцидент произошел 12 июля.

Сейчас специалисты ждут, когда остынет оборудование турбогенератора.

"С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению", — рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.



После этого, по его словам, будет проведена детальная проверка всех систем и технологических узлов турбогенератора. Диагностика будет проводиться поэтапно. И только после завершения этих работ "блок будет снова включен в работу", сказал глава ведомства.

С момента запуска первого энергоблока БелАЭС в ноябре 2020 года его отключали уже неоднократно. В большинстве случаев говорили, что это плановое действие. Но последнее отключение, когда сработала автоматическая защита генератора, было незапланированным. И блок к этому моменту уже был принят госкомиссией.
 
 
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