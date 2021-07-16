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Почему букмекеры предлагают бонусы

На кого рассчитаны бонусы букмекерских контор

Приветственные бонусы новым игрокам

Поощрения для действующих пользователей

Как получить бонусы

Какие виды бонусов бывают

Бонусы при регистрации

Фрибеты

Программы лояльности

Страховки ставки

Временные акции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как выбрать бонус букмекера и не пожалеть Сайт Legalbet собрал полный список бонусных предложений от легальных букмекеров в Беларуси.

Сайтсобрал полный список бонусных предложений от легальных букмекеров в Беларуси. На странице вы можете отсортировать акции по названию БК, типу и условиям бонуса или виду спорта. Информация обновляется ежедневно, поэтому вы можете быть уверены: все предложения актуальны.Рынок букмекерских контор – очень конкурентный. А белорусский рынок с недавних пор ещё и закрытый, на нём могут оперировать только легальные конторы. В апреле 2021-го все компании прошли перелицензирование. Некоторые ушли с рынка, а те, кто остался, надеются заполучить клиентов компаний, которые «не потянули» новое регулирование. Для игроков это личные новости - ведь очень часто букмекер предлагает новичкам особенные бонусы.Это неотъемлемая часть маркетинга онлайн-букмекеров, и вот почему:Чем больше доля рынка, тем выше прибыль. Приветственные бонусы, привязанные к первым депозитам, стимулируют не только завести счет, но и ставить более крупные суммы. Почти всегда отыгрыш такого бонуса привязан к объему ставок с аккаунта игрока.Для некоторых ставки на спорт – это развлечение время от времени, для других – хобби. Программы лояльности призваны поддержать интерес постоянных игроков, а также разнообразят процесс – например, за счёт бонусов ко дню рождения. Legalbet напоминает: не рассматривайте ставки как источник заработка.Букмекеру важно выделяться среди конкурентов, и необычные бонусы – отличный способ сделать это. Пример отличного периодического бонуса - «счастливая пятница», в рамках которой БК добавляет бонусы к депозитам, сделанным в этот день недели.Мир ставок делит людей на профессионалов, играющих долгое время, и новичков, недавно пришедших в проект. Это разные аудитории.Это разовая акция для тех, кто заводит новый аккаунт. Цель букмекера – заинтересовать игрока и создать прочную связь. Самые щедрые бонусы этого типа привязаны к первому депозиту и могут предоставляться в разных формах: фрибеты, страховка ставки или кэшбэк. Условия, при которых такие бонусы поступают на счёт, называются отыгрышем.Как и приветственные бонусы, системы лояльности и персональные акции могут быть разными. Популярные варианты: кэшбэк, то есть возврат определённого процента с суммы ставок, бонусные фрибеты, розыгрыши ценных призов, лотереи, привязанные к статусу VIP-услуги.Большинство БК поощряют начинающих игроков подарками при регистрации. Но прежде, чем регистрироваться, внимательно прочитайте текст на сайте БК, получите полную информацию о текущем бонусе: сроки проведения акции, суммы премии и условия отыгрыша.Только после этого вводите личные данные. Также для идентификации потребуется загрузить фото документов - чаще всего это паспорт, некоторые БК принимают права.Для получения некоторых бонусов в форме регистрации или личном кабинете требуется ввести промокод, указанный на сайте: комбинацию из букв и цифр.Предоставляя бонус, букмекер очерчивает условия для его получения. Например, сделать ставки на сумму, в три раза превышающую размер бонусного депозита. Обычно чем крупнее бонус – тем жёстче условия.Предложения букмекерских контор отличаются не только яркими названиями: кто-то предпочитает промоакции в виде бесплатных ставок, другие – в виде прибавки к депозиту или страховки ставки. Вот основные виды бонусов.Подарки для начинающих игроков очень популярны. Некоторые конторы предлагают бонус только за регистрацию, но чаще всего это прибавка к первому внесённому депозиту – от 10 до 100%. Популярный формат начисления таких бонусов – фрибеты. Но годятся фрибеты не только для бонусов при регистрации. Объясним, что это.Это бесплатная ставка за счёт букмекерской конторы. Фрибет вывести нельзя, только поставить. Сумма чистого выигрыша (выигрыш минус сумма ставки) перечисляется на счёт игрока. Фрибет при регистрации – самый простой способ испытать удачу за чужие деньги. Размер такой промоставки обычно скромный, зато проигрываете вы не свои деньги. Такой тип бонусов есть смысл использовать для ставки с высоким коэффициентом, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Ведь в случае проигрыша вы ничего не теряете.Букмекеры поощряют пользователей за постоянную активность, организуя для активных игроков дополнительные акции и предоставляя более выгодные условия для ставок, например, кэшбэк.При определённых условиях букмекер компенсирует игроку проигрыш – это происходит в рамках вышеупомянутых временных акций или рассматривается как вариант бонуса на первый депозит.На них могут претендовать как новые, так и постоянные клиенты букмекера. Чаще всего такие акции приурочены к ярким спортивным событиям, но не всегда. Это может быть тотализатор, лотерея или розыгрыш призов. Само состязание проводится в формате конкурса.