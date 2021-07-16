«Cкоро мы будем есть друг друга»: ЮАР на грани гражданской войны

Источник материала: UDF



Фото: АР

«Скоро мы будем есть друг друга. Мы не можем сидеть и смотреть, как разваливается экономика города. Самый большой ТЦ, где работает больше всего людей, остался последним. Если он закроется, у нас не останется ничего», - сетует он.

«Это зона боевых действий… Города опустошены, магазины разграблены, тела лежат на дорогах, - рассказывает FT лидер оппозиционного Демократического альянса Джон Стенхойзен. - Внутренний конфликт в «Африканском национальном конгрессе» (правящей партии Зумы - ред.) вылился на улицы. Силовики потеряли инициативу, и им однозначно нужно подкрепление».

Meanwhile in South Africa, the country is in chaos ...... pic.twitter.com/UcARAAAXYa — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) July 15, 2021

Начавшиеся в Йоханнесбурге и охватившие две провинции протесты повергли в хаос вторую крупнейшую экономику Африки, поставив ее на грань гражданской войны. Сторонники, который был обвинен в коррупции, вымогательстве и отмывании денег и получил 15 месяцев тюрьмы за за пренебрежение судебной системой, вышли на улицы, устраивая поджоги и погромы.11 июля президентпризвал сограждан «протестовать мирно», но эффект оказался обратным.За неделю разграблено более 800 магазинов и 200 торговых центров, украдено или уничтожено товаров на сумму до миллиарда долларов, пишет местное издание Daily Maverick. На утро понедельника число погибших достигло 117 человек, сообщает AFP. Мародерство на складах, нападения на грузовики и поджоги привели к тому, что в стране началась нехватка продовольствия и медикаментов. «Перекрытие ключевых транспортных путей может ударить по цепочкам поставок, что приведет к дефициту базовых товаров по всей стране», - предупредила в четверг Ассоциация розничной торговли ЮАР.В экономической столице Йоханнесбурге остался работающим один торговый центр, рассказал Financial Times местный жительКрупнейший в ЮАР НПЗ - SAPREF - во вторник объявил о приостановке работы из-за нарушенных поставок и опасений за безопасность своих сотрудников. В стране закрылись крупнейшие порты, перед все еще работающими магазинами выстроились очереди, которых не было даже в СССР.Картины происходящего, наводнившие соцсети, стали похожи на зомби-апокалипсис.В четверг президент Рамапоса обратился к парламенту за разрешением отправить на улицы 25 тысяч военных, чтобы стабилизировать ситуацию и прекратить погромы.Днем ранее глава Генштаба ЮАР генерал-лейтенантподписал приказ о срочном призыве всех резервистов, которым было предписано явиться в части утром 15 июля.Выходец из зулусских воинских формирований, арестованный Зума руководил ЮАР с 2009 по 2018 год и подал в отставку под давлением руководства своей же партии (АНК).Зуму, который выступал за «радикальную экономическую трансформацию» в пользу черного большинства и резко критиковал «белый монополистический капитал», обвинили в коррупции. Ему вменяется получение взяток от французской компании Thales за подписание контракта на поставку ЮАР военных кораблей.