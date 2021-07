«Cкоро мы будем есть друг друга»: ЮАР на грани гражданской войны

Источник материала: UDF

«Скоро мы будем есть друг друга. Мы не можем сидеть и смотреть, как разваливается экономика города. Самый большой ТЦ, где работает больше всего людей, остался последним. Если он закроется, у нас не останется ничего», - сетует он.

«Это зона боевых действий… Города опустошены, магазины разграблены, тела лежат на дорогах, - рассказывает FT лидер оппозиционного Демократического альянса Джон Стенхойзен. - Внутренний конфликт в «Африканском национальном конгрессе» (правящей партии Зумы - ред.) вылился на улицы. Силовики потеряли инициативу, и им однозначно нужно подкрепление».

I love to see it!! Now people are queueing to buy!! How does it feel? Does it feel good like it felt when y'all were looting? Where is Duduzane, Duduzile and Malema? Are they queueing with you? See it! Here!! #PhoenixMassacre #malema #ShutdownSA #ShutDownGauteng #KZNshutdown pic.twitter.com/b97lZpEDi4