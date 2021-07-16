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Вынесен приговор 12 студентам, выпускникам и работникам вузов по делу о дестабилизации обстановки в Минске

16.07.2021 13:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 12 человек за организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Установлено, что 12 студентов, выпускников и работников столичных вузов с августа по ноябрь 2020 года принимали меры для дестабилизации обстановки в Минске, были координаторами на местах, распространяли в Telegram-каналах информацию о времени и месте несанкционированных массовых мероприятий, лично призывали к участию в них. Для достижения своих целей молодые люди проводили онлайн-видеоконференции, вебинары и собрания, изготавливали и распространяли печатную продукцию с призывами к участию в массовых беспорядках. За каждым из обвиняемых было закреплено отдельное учебное заведение, где они вовлекали других граждан в противоправные действия.

Судом Советского района Минска одному из обвиняемых назначено наказание в виде 2 лет, другим - 2 лет 6 месяцев лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Судом Советского района Минска одному из обвиняемых назначено наказание в виде 2 лет, другим - 2 лет 6 месяцев лишения свободы.
 
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