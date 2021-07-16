В частности, силовики пришли к руководителям "Правовой инициативы".





Обыск прошел на даче у члена правления общественной организации Галины Устиновой. У нее забрали документы, компьютерную технику и мобильный телефон.





Обыск также прошел и у члена правления "Правовой инициативы" Евгения Пугача. Также забрали технику. Пугач на свободе.