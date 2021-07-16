«Я абсолютно точно буду политиком». KYKY задал Колесниковой, Тихановской и Цепкало одинаковые вопросы — вот, что они говорят

Источник материала: KYKY

16 июля 2020-го в беларуской политике случилось историческое событие: штабы не допущенных к выборам Бабарико и Цепкало объявили, что объединяются со штабом Тихановской – и беларусы впервые за много лет почувствовали, что политика может стать темой номер 1 в стране. По случаю годовщины объединения KYKY решил задать одинаковые вопросы Колесникой, Тихановской и Цепкало. Но так как Вероника отказалась, публикуем ответы Светланы и Марии.

Для начала давайте вспомним, что происходило в нашей стране год назад. К 16 июля претендент на пост президента Виктор Бабарико уже сидел в СИЗО КГБ, а его конкурент по гонке Валерий Цепкало собирался покинуть Беларусь (новость о его отъезде появилась 24 июля). Обоих 14 июля комиссия ЦИКа не пропустила в бюллетени. Тогда же Ермошина и ее коллеги допустили одну из главных ошибок – разрешили участвовать в выборах «жене блогера».

Не прошло и двух дней – и Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало сделали фото, которое войдет во все учебники истории.





Женщины договорились об объединенении штабов за 15 минут. Дальше была трехнедельная кампания – Светлана, Мария и Вероника колесили по стране с концертами и речами, собирая на своих митингах все больше людей. KYKY в этот момент взял интервью у трио – если вы хотите вспомнить, как всё было год назад – почитайте этот текст .

Но чем ближе был день выборов, тем отчетливее было понятно, что Лукашенко не собирается покидать свой пост. 10 августа по госТВ объявили, что за него якобы проголосовали 80,08% избирателей, а за Тихановскую – 10,09% (если верить последнему исследованию «Голоса », на деле Тихановская набрала 56% (3 миллиона голосов), а Лукашенко – 34% (1,8 миллиона голосов) – Прим. KYKY).

Вероника Цепкало уехала из страны 8 августа, на участок голосования она шла в Москве. Светлана покинула Беларусь 11 августа, после визита в ЦИК. Позже Тихановская расскажет : «Меня поставили перед выбором: либо тюрьма, либо дети». Марию Колесникову попытались насильно вывезти в Украину 7 сентября, но она приняла решение остаться – и порвала на границе свой паспорт. Позже Мария расскажет в деталях, кто и по какой причине пытался выдворить ее из страны . С тех пор Колесникова находится за решеткой, ей предъявлено обвинение по ст. 361 УК – «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Далее – читайте, как за год изменилась жизнь трех женщин-лидеров протеста. Мария прислала свои ответы KYKY через адвоката, ответы Светланы мы получили через ее команду – сама она в поездке в Ирландию. Вероника отказалась отвечать на вопросы KYKY.

С момента объединения штабов прошел год. Можете вспомнить три самых счастливых момента из этого времени? Что из случившегося было тяжелее всего перенести?

Мария Колесникова: Во-первых, само объединение – поворотный момент в избирательной кампании. Доказательство того, что ради общей цели стоит договариваться и идти на компромиссы. Вместе мы провели три супер насыщенные недели, у нас практически не было времени для неформального общения.

Запомнились моменты съемок и совместных митингов – нам тогда было весело, легко и мы наслаждались общением друг с другом.





Светлана: Первый счастливый момент этого года – когда Сергея впервые выпустили из СИЗО и он начал вести кампанию по сбору подписей. Второй – когда я увидела тысячи людей на митингах и поняла, что нас много. Про третий трудно сказать. Может, это был момент, когда я увидела своих детей после полутора месяца разлуки.

Самое тяжелое – это удар по людям: по простым людям, которые по-человечески помогали. Особенно, когда ситуация задевала детей, как это произошло с активисткой «Страны для жизни» Антониной Коноваловой. Она сейчас за решеткой, ее муж тоже, а детям пришлось покинуть страну с бабушкой и мыкаться по чужим углам. И таких историй много. Режим позволяет себе бить по малым детям.

И, конечно, больно ударили смерти людей. Это невозможно исправить. Вина за это лежит на убийцах и насильниках. На тех, кто совершает насилие и преступления против людей – и они должны за это ответить.

Вы год назад и сейчас – это разные люди?

Мария: Глобально – конечно, нет. Так же громко смеюсь, радуюсь каждому дню. Полна сил и энергии и люблю жизнь. Где-то я стала требовательнее к себе и окружающим, категоричнее – не иду на сделки с совестью, не иду по пути наименьшего сопротивления. С другой стороны, учусь слушать и слышать иное мнение, находить выход, даже если на первый взгляд его не видно. Я точно стала мудрее и сильнее. Главное – за этот год у меня появилось много друзей, близких людей – это счастье!

Светлана: Я прошла большой путь, но осталась тем же человеком – знаний и умений добавилось прилично, но ценности и принципы не изменились. Я научилась сохранять психологическую устойчивость, потому что если ты хочешь помочь людям – нужно быть сильной, твердой и не поддаваться эмоциям.

Как сильно за год изменились отношения между вашим трио?

Мария: Все митинги оставили след в моем сердце – все города, в которых мы были, и встречи с людьми я вспоминаю с огромной теплотой и любовью.

Тяжелее всего было вечером 10 августа: мы приехали в ЦИК вместе со Светой, а спустя три часа вышли оттуда без нее. Стало понятно, что кто-то сильно испугался и идет на все, чтобы удержать власть. Только через несколько часов я пришла в себя и приняла решение несмотря ни на что идти дальше. Бесконечно благодарна своим близким и команде за доверие, помощь и поддержку. И тогда, и сейчас это бесценно.

Светлана: Отношения не изменились. Я восхищаюсь Марией и Вероникой. Мы – каждая на своем месте – делаем всё, что можем. Да, сейчас мы не вместе физически – каждый сделал свой выбор, исходя из ситуации (а у каждой из нас она была разная). Но морально мы по-прежнему вместе.

Мария, которая порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси, совершила героический поступок – очень яркий и неординарный. Сломала схему, это очень в ее духе! Вероника, у которой двое маленьких детей, уехала вместе с мужем – и я понимаю ее выбор. Но она тоже продолжает нашу борьбу. Никто не сошел с дистанции. Мы идем к победе.





Вы сейчас общаетесь с боевыми подругами?

Мария: Очевидно, негласно у меня есть запрет на переписку. Даже папины письма получаю изредка – и с двухмесячным опозданием, не говоря о том, что тысячи писем просто не доходят. Со Светой и Вероникой мы не общаемся, но я слежу за всем, что происходит, и шлю сердечки.

Светлана: Писала несколько писем Марии, но, как понимаю, она так и не получила их. Я общаюсь с ее сестрой Татьяной, поэтому уверена, что до Маши доходят сообщения о нашей работе. Она знает – всё, что мы тут делаем, мы делаем и от ее имени тоже. А с Вероникой мы регулярно созваниваемся, находимся на связи.

Что бы вы сказали друг другу прямо сейчас?

Мария: Света, Вероника, огромное спасибо за доверие и мужество. Знаю, что это было нелегко, но вы поддержали наше предложение и мы провели вместе с беларусами три невероятных недели.

Сейчас тяжело видеть, как тысячи невинных сидят в тюрьмах, как рушатся бизнесы и компании – кажется, что это не закончится, что это навсегда, но это не так.

В нас произошли тектонические, необратимые изменения. Потребность в достоинстве, свободе и самой жизни не поколебать. Темнее всего перед рассветом, держитесь мои дорогие! Я с вами.

Светлана: Мы все те же. Мы вместе. Мы – победим!

Вопрос для Марии: что вы чувствуете, думая о том, что из вашего трио только вы оказались в тюрьме?

Мария: Считаю, что у каждого свой путь – свой я выбрала сама. Не смогла по-другому и не жалею об этом. Важно не то, где ты находишься, а что ты делаешь там с тем, что имеешь. Уверена, весь год каждая из нас делает максимум из возможного.

Вопрос для Светланы: что вы чувствуете, думая о том, что из трио в тюрьме оказалась только Мария? Вы вините себя за это?

Светлана: Нет. Это свободный выбор яркого человека. Пусть винят себя те, кто это делает: бросает в тюрьмы людей, которые являются гордостью нашей страны. Они ответственны за горе, которое переживают семьи невинных.

Что бы вы ответили критикам, которые продолжают обвинять объединенный штаб в неправильно выбранной тактике в августе 2020-го?

Мария: Беларусы – мирный и мудрый народ, который категорически не приемлет насилия. Я понимаю возможные разногласия. Всем хочется, чтобы перемены случились мгновенно, но так не бывает.

Нельзя заснуть в диктатуре, а проснуться в демократии.

Сейчас особенно очевидно, что мы остаемся в рамках закона, а «власть» вынуждена нарушать свои собственные статьи кодексов и декреты. Сила – это аргумент слабого. Сила дубинок – не что иное, как страх и бессилие. Вне зависимости от объема репрессий, отсутствие легитимности и народной поддержки – главная историческая причина падения авторитарных систем.

Светлана: Мы – наше трио, как вы выразились, и объединенные штабы – делали все, что могли. Да, мы принципиально действовали по закону. Во-первых, у нас теперь есть моральное право утверждать, что мы победили на выборах в первом туре, не преступая закон. Это важно. Это понимаем мы, это понимают они. Они проиграли вчистую.

А критики пусть обвиняют тех, кто на самом деле виноват в ситуации – тех, кто творит беззаконие. И если кто-то думает, что силовыми методами мирные безоружные граждане смогут бороться с вооруженными и обученными силовиками, они ошибаются. Залог победы – наше единство и воля действовать вместе.

Какой будет Беларусь еще через год – в июле 2022-го? Какую роль в новой стране будете играть лично вы?

Мария: Я не знаю, что будет через год или завтра. Но уверена: непреодолимое стремление беларусов к свободе и справедливости, борьба за общечеловеческие ценности обязательно приведут нас к изменениям и свободной Беларуси.

Я абсолютно точно буду политиком. Вместе нам предстоит много работы. Думаю, что мои знания, опыт и энергия будут полезны стране. Горжусь тем, что я – беларуска, и прохожу этот сложный путь вместе со своими близкими, крутой командой и народом.





Светлана: Конечно, через год будет уже новая Беларусь, с совершенно другими проблемами (возможно, такими же сложными). Я понимаю, что мне, скорее всего, нужно будет заниматься политикой – ведь уже наработано много связей, установлены контакты… Но меня не очень беспокоит, какая у меня будет роль, – я буду делать все, что будет нужно для моей страны. Самое главное – все невинно арестованные выйдут на свободу, а мои дети будут со своим отцом.