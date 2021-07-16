Надежда Ермакова уходит из «Белгазпромбанка»

Источник материала: Салiдарнасць

Кто станет новым председателем правления, пока неизвестно.





В письме, которое датировано 16 июля, банкир Надежда Ермакова сообщила, что ее «трудовая миссия на посту председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» близится к завершению.

Кроме того, она поблагодарила коллег за «эффективное взаимодействие и енеравнодушие к судьбе банка», что позволило ему вернуться «на устойчивые позиции одного из ведущих финансово-кредитных учреждений страны».

– Сегодня можно уверенно констатировать, что намеченные планы укрепления и развития Белгазпромбанка полностью выполнены и принесли позитивные результаты, – также отмечено в письме.

Напомним, Ермакова была назначена Нацбанком главой временной администрации «Белгазпромбанка» летом прошлого года после ареста экс-главы банка Виктора Бабарико и ряда других топ-менеджеров, а в январе 2021-го решением совета директоров заняла кресло председателя правления .

Кстати, на сайте учреждения она все еще значится в этой должности.