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Надежда Ермакова уходит из «Белгазпромбанка»

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Кто станет новым председателем правления, пока неизвестно.

Надежда Ермакова уходит из «Белгазпромбанка»

В письме, которое датировано 16 июля, банкир Надежда Ермакова сообщила, что ее «трудовая миссия на посту председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» близится к завершению.

Кроме того, она поблагодарила коллег за «эффективное взаимодействие и енеравнодушие к судьбе банка», что позволило ему вернуться «на устойчивые позиции одного из ведущих финансово-кредитных учреждений страны».

– Сегодня можно уверенно констатировать, что намеченные планы укрепления и развития Белгазпромбанка полностью выполнены и принесли позитивные результаты, – также отмечено в письме.

Напомним, Ермакова была назначена Нацбанком главой временной администрации «Белгазпромбанка» летом прошлого года после ареста экс-главы банка Виктора Бабарико и ряда других топ-менеджеров, а в январе 2021-го решением совета директоров заняла кресло председателя правления.

Кстати, на сайте учреждения она все еще значится в этой должности.

 
 
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Кто станет новым председателем правления, пока неизвестно.
 
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