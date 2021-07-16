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Ермакова уходит из Белгазпромбанка - медиа

16.07.2021 14:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-глава Нацбанка и Беларусбанка Надежда Ермакова на этот раз уходит с должности председателя правления Белгазпромбанка

Об этом Ермакова уведомила коллектив банка, сообщают белорусские медиа. На сайте банка пока отсутствует официальное сообщение об отставке.

Исполнять обязанности председателя правления Белгазпромбанка будет первый зампред Ирина Потапова.

 
 
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Экс-глава Нацбанка и Беларусбанка Надежда Ермакова на этот раз уходит с должности председателя правления Белгазпромбанка
 
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