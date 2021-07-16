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Стрельба в США: погиб полицейский, ещё четыре офицера ранены

16.07.2021 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Очередная стрельба в США. В Техасе в результате перестрелки погиб правоохранитель, еще четыре офицера получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в США: погиб полицейский, ещё четыре офицера ранены

Полицейские прибыли на вызов о подозрительном мужчине и попытались вступить с ним в переговоры. Однако тот разговаривать не стал, открыл огонь и забаррикадировался в доме.

Стрельба в США: погиб полицейский, ещё четыре офицера ранены

Пострадавшие находятся в больнице. Как минимум двое в крайне тяжелом состоянии. Задержан ли стрелок, пока не сообщается.

 
 
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Новости США. Очередная стрельба в США. В Техасе в результате перестрелки погиб правоохранитель, еще четыре офицера получили ранения, сообщили в программе Новости...
 
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