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77 лет без войны. В Гродно отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В оккупации город находился более трех лет. За это время были убиты более 50 тысяч горожан, практически половина зданий, жилых кварталов, фабрик и производств была уничтожена. Даже отступая, немецкие солдаты минировали самые важные объекты. Некоторые саперам так и не удалось спасти. Лишь спустя десятилетие Гродно начал оправляться после тех потерь, которые принесла ему война.
Почтить память всех погибших 16 июля к Вечному огню пришли сотни человек. Венки и цветы как знак благодарности за мирные годы.
Алеся Цыдик, председатель Гродненской областной организации профсоюзов отрасли промышленности «Белпрофмаш»:
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Гродно был освобожден спустя 13 дней после Минска войсками второго и третьего Белорусских фронтов. Сегодня именами освободителей названы улицы, школы и пограничные заставы.
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Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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