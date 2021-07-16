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77 лет без войны. В Гродно отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

16.07.2021 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

77 лет без войны. В Гродно отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

В оккупации город находился более трех лет. За это время были убиты более 50 тысяч горожан, практически половина зданий, жилых кварталов, фабрик и производств была уничтожена. Даже отступая, немецкие солдаты минировали самые важные объекты. Некоторые саперам так и не удалось спасти. Лишь спустя десятилетие Гродно начал оправляться после тех потерь, которые принесла ему война.

Почтить память всех погибших 16 июля к Вечному огню пришли сотни человек. Венки и цветы как знак благодарности за мирные годы.

77 лет без войны. В Гродно отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Алеся Цыдик, председатель Гродненской областной организации профсоюзов отрасли промышленности «Белпрофмаш»:
Это важный день для нас, для нашего поколения, для наших детей. Мы должны помнить этот день, чтить память каждого нашего предка, который отстаивал эту землю. Поэтому это большой праздник, что сегодня мы радуемся, наслаждаемся этим прекрасным солнечным днем.

77 лет без войны. В Гродно отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
С одной стороны, мы отдаем дань уважения тем, кто ценой жизни заплатил за нашу свободу. С другой стороны, мы говорим слова благодарности тем, кто сейчас своим трудом обеспечивает динамичное развитие области. И мероприятия так разделены на два блока: сегодня мы возлагаем цветы, отдаем память тем, благодаря мужеству и героизму кого город получил свободу, а завтра мы планируем наградить передовиков производства. Но и многочисленная концертная программа, чтобы действительно создать праздник для наших жителей, чтобы показать, что мы помним прошлое, мы ценим свое настоящее и уверенно смотрим в будущее.

77 лет без войны. В Гродно отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Гродно был освобожден спустя 13 дней после Минска войсками второго и третьего Белорусских фронтов. Сегодня именами освободителей названы улицы, школы и пограничные заставы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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