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Ермакова покидает пост главы Белгазпромбанка

16.07.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Надежда Ермакова покидает пост председателя правления ОАО “Белгазпромбанк”, сегодня ее последний рабочий день. Как стало известно Смартпресс, об этом Ермакова сообщила сотрудникам в письме, разостланном по корпоративной почте.





Как сообщалось, в середине июня прошлого года, после возбуждения департаментом финансовых расследований КГК уголовного дела в отношении ряда сотрудников Белгазпромбанка, в том числе членов правления и главы Виктора Бабарико, Нацбанк ввел в банке временную администрацию. Руководителем временной администрации банка была назначена Надежда Ермакова.

Произошло это спустя непродолжительное время после того, как бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил о намерении участвовать в кампании по выборам президента Беларуси.

Позже (в январе текущего года) Ермакова была назначена председателем правления банка.

Надежда Ермакова была председателем правления Национального банка Беларуси с конца июля 2011 года по конец декабря 2014 года. До назначения председателем правления Нацбанка (с января 1996 года) была заместителем  председателя, а затем председателем правления ОАО "Сберегательный банк Беларусбанк".
 
 
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Надежда Ермакова покидает пост председателя правления ОАО “Белгазпромбанк”, сегодня ее последний рабочий день. Как стало известно Смартпресс, об этом Ермакова...
 
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