|
Ермакова покидает пост главы Белгазпромбанка
Источник материала: Партизан
Надежда Ермакова покидает пост председателя правления ОАО “Белгазпромбанк”, сегодня ее последний рабочий день. Как стало известно Смартпресс, об этом Ермакова сообщила сотрудникам в письме, разостланном по корпоративной почте.
Как сообщалось, в середине июня прошлого года, после возбуждения департаментом финансовых расследований КГК уголовного дела в отношении ряда сотрудников Белгазпромбанка, в том числе членов правления и главы Виктора Бабарико, Нацбанк ввел в банке временную администрацию. Руководителем временной администрации банка была назначена Надежда Ермакова.
Произошло это спустя непродолжительное время после того, как бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил о намерении участвовать в кампании по выборам президента Беларуси.
Позже (в январе текущего года) Ермакова была назначена председателем правления банка.
Надежда Ермакова была председателем правления Национального банка Беларуси с конца июля 2011 года по конец декабря 2014 года. До назначения председателем правления Нацбанка (с января 1996 года) была заместителем председателя, а затем председателем правления ОАО "Сберегательный банк Беларусбанк".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надежда Ермакова покидает пост председателя правления ОАО “Белгазпромбанк”, сегодня ее последний рабочий день. Как стало известно Смартпресс, об этом Ермакова...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)