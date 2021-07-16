Ермакова покидает пост главы Белгазпромбанка

















Как сообщалось, в середине июня прошлого года, после возбуждения департаментом финансовых расследований КГК уголовного дела в отношении ряда сотрудников Белгазпромбанка, в том числе членов правления и главы Виктора Бабарико, Нацбанк ввел в банке временную администрацию. Руководителем временной администрации банка была назначена Надежда Ермакова.





Произошло это спустя непродолжительное время после того, как бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил о намерении участвовать в кампании по выборам президента Беларуси.





Позже (в январе текущего года) Ермакова была назначена председателем правления банка.





Надежда Ермакова была председателем правления Национального банка Беларуси с конца июля 2011 года по конец декабря 2014 года. До назначения председателем правления Нацбанка (с января 1996 года) была заместителем председателя, а затем председателем правления ОАО "Сберегательный банк Беларусбанк".



