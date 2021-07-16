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Адвокат: Виктор Бабарико нашелся в ИК-1 Новополоцка

16.07.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший претендент на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабрико находится в ИК-1 Новополоцка, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.



"Прямо сейчас в ИК-1 Новополоцка мой коллега - адвокат Евгений Пыльченко посещает Виктора Дмитриевича. В каком формате происходит встреча, пока не известно, но знаю, что документы на посещение у Евгения приняли. Так что через какое-то время будем знать подробности", - написал Лаевский.

Он сообщил, что в пятницу, 16 июля, получил письмо от подзащитного, датированное 11 июля, в нем Бабарико писал, что "вечером 10 июля его отправили на этап, уже 11 июля он был в СИЗО-2 г. Витебска. Предположительно конечной точкой будет Новополоцк".

Ранее 13 июля адвокаты Бабарико заявили, что до сих пор  не получили  подтверждения прибытия подзащитного в колонию в Новополоцк, где он должен отбывать срок. 

Как сообщалось, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, бывший банкир признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса). Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн. Свою вину экс-банкир не признал.
 
Теги: Витебск
 
 
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Бывший претендент на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабрико находится в ИК-1 Новополоцка, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
 
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