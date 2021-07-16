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Евро рухнул до минимума за 11 месяцев

16.07.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар и рубль РФ подешевели не так драматически

Уже третий день подряд белорусский рубль дорожает сразу ко всем валютам. Стоимость корзины валют упала до минимума почти за 8 месяцев.

Сегодня валютная корзина подешевела на 0,46%, а вчера было ещё больше — 0,65% (максимальное  дневное снижение за три месяца).

С начала недели белорусский рубль укрепился к корзине валют на 1,49%, а с начала июля на 0,88%.

Курс доллара снижается уже шестые торги подряд. Сегодня он сдал назад ещё на 0,0104 BYN до 2,5338 BYN/USD и оказался на минимуме за 15 дней, вернувшись к значениям начала июля.

За шесть последовательных торговых сессий стоимость американца обвалилась на 0,0583 BYN, а до этого он находился на максимуме за 77 дней.

Объём торгов долларом сегодня превысил $80 млн. Это максимальное значение почти за 11 месяцев.

Курс евро рухнул на 0,0193 BYN до 2,9919 BYN/EUR и с минимума за 10 дней улетел на минимум за 329 дней (почти 11 месяцев).

За последние шесть торгов курс евро повышался лишь однажды и всего на 0,0019 BYN, а вот общее снижение составило 0,0730 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0146 BYN до 3,4171 BYN/100 RUB. Это опустило российский рубль до минимума за 51 день.

За последние три дня сотня российских рублей потеряла в цене 0,0498 BYN.

Итоги недели 12—16 июля на валютном рынке РБ

На текущей неделе белорусскому рублю удалось отыграть все потери, которые он понёс неделей ранее.

курс доллара −0,0405 BYN (−1,57%) на минимуме за 15 дней;
курс евро −0,0583 BYN (−1,91%) на минимуме за 329 дней;
курс российского рубля −0,0446 BYN (−1,29%) на минимуме за 51 день;
корзина валют −1,49% на минимуме за 234 дня.

Московская биржа

Российский рубль сегодня тоже дорожает к доллару и евро, но не так сильно, как белорусский.

Центробанк России опустил официальный курс доллара на завтра всего на 5 копеек до 74,1656 российских рублей, а курс евро понизил на 26 копеек до 87,5673 RUB/EUR.

Итоги недели 12—16 июля на валютном рынке России

В отличие от белорусского рубля российский рубль не смог отыграть потери предыдущей недели, но укрепился и к доллару, и к евро:

курс доллара −0,3019 RUB (−0,41%);
курс евро −0,5724 RUB (−0,65%); 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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