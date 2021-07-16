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«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

16.07.2021 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главное культурное событие года. Вот уже в 30-й раз Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Международный фестиваль искусств торжественно открыли 16 июля. Как подчеркнул на церемонии Александр Лукашенко, «Славянский базар» стал одним из символов становления независимой Беларуси.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Из праздничного Витебска на связь со студией вышел корреспондент Виктор Пралич.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Виктор Пралич, корреспондент:
Витебск только начинает просыпаться после ночного концерта – торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Прошел он с аншлагом и закончился около полуночи ярким фейерверком.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Сам «Славянский базар» уже давно вышел за рамки просто музыкального форума, здесь собрана вся культурная палитра. Не первый год проходит Кукольный квартал.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

На сцене Белорусского театра «Лялька» свою программу для малышей представляют не только отечественные артисты. Сегодня со спектаклем «Все мыши любят сыр» по мотивам сказали Дюлы Урбана приехал один из старейших театров Москвы. В зале также аншлаг.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Интересно, конечно. Я очень рада, что для детей «Славянский базар» тоже проходит, спектакли детские. Мне нравится, что приехала Россия к нам показывать свои спектакли.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Покупатели уже заполоняют «Город мастеров». Здесь можно найти много интересного, и даже сибирские варежки в такую жару пользуются популярностью.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Просто нравится приехать, посмотреть что-то необычное. Для настроения.

«Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

16 июля на фестивале День Союзного государства, пройдет жеребьевка 30-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Ближе к вечеру мы узнаем, под каким номером в субботу, 17 июля, выйдут на сцену участники детского конкурса.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Главное культурное событие года. Вот уже в 30-й раз Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в программе...
 
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