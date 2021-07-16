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Адвокат Колесниковой: «Хорошо информирована». Мария: «Мы победили, прежде всего, свое безразличие»

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенная останется под стражей до суда, но не теряет бодрости духа.

Адвокат Колесниковой: «Хорошо информирована». Мария: «Мы победили, прежде всего, свое безразличие»

Фото Игоря Мелешко

К годовщине создания объединенного штаба, изменившего ход избирательной кампании, команда Виктора Бабарико опубликовала очередное письмо от Марии Колесниковой:

«Год назад втроем со Светланой и Вероникой за 15 минут мы приняли очень важное решение. Я знаю, что было нелегко, но Светлана и Вероника поддержали предложение штаба Виктора Бабарико. И через несколько недель кампании мы все понимали — Беларусь проснулась.

Я искренне восхищаюсь и горжусь белорусами. Знаю, что многие устали и может казаться, что война белорусских властей против собственного народа никогда не закончится.

Но это не так. Мы уже победили: прежде всего, свое безразличие – это самое важное».

Мария пишет, что «выдавливать из себя раба по капле – это очень сложно, но необходимо для нас, для нашего будущего», и не сомневается, что белорусы с этим справятся.

Тем временем как раз 16 июля состоялось закрытое заседание по жалобе адвокатов Марии Колесниковой на продление срока ее содержания под стражей. Поддержать политзаключенную и ее родных пришли представители посольств Германии, Австрии, Италии и Франции.

– Уголовное дело по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака поступило в Минский областной суд, который продлил срок содержания под стражей. На это решение лично Мария, а также ее защита написали жалобы, – пояснил адвокат Виктор Пыльченко. – По результатам обжалования в вышестоящем – Верховном суде – наши жалобы остались без удовлетворения.

По словам адвоката, Мария Колесникова «чувствует себя бодро, хорошо информирована о том, что происходит в мире и передает всем большие приветы».

 
 
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Политзаключенная останется под стражей до суда, но не теряет бодрости духа.
 
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