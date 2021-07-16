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Более сотни нелегальных мигрантов задержали литовские пограничники за минувшие сутки
Источник материала: Навiны
За прошедшие сутки в Литве задержаны 107 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы (СОГГ).
Для сравнения в 2021-м на границе с Беларусью задержали:
С начала 2021 года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1.902 нелегала — примерно в 23,5 раза больше, чем за весь 2020-й.
Среди задержанных граждане Ирака (937), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (79) и других стран, а также лица, у которых не было документов.
По информации СОГГ, за прошедшие сутки самую большую группу (43 мигранта) задержали в районе Шилине в Шальчининкайском районе. Из них 42 человека представились гражданами Ирака, один — Сирии. Документов при себе у них не было.
Всего из 107 задержанных 81 человек назвался гражданином Ирака, 10 — Сирии, 6 — Ирана.
Как сообщалось, 2 июля Литва
К охране границы в помощь пограничникам привлекли силы иных литовских ведомств, армию, представителей Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) и пограничников Эстонии. Литва начала строить на границе с Беларусью барьер из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.
По данным властей Литвы, большое количество мигрантов прибывает в Минск самолетами из Стамбула и Багдада.
13 июля Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси.
В тот же день Габриэлюс Ландсбергис отправился в Анкару на переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МВД Сулейманом Сойлу. На пресс-конференции 14 июля чиновник сообщил, что обсудил с турецким коллегой вопрос сокращения Турцией числа авиарейсов в Беларусь.
«Мы говорили о возможности сокращения потока рейсов из Турции, — сказал глава литовской дипломатии. — Мы можем вместе с Турцией изучить все пути, каким образом мигранты с помощью [властей] Беларуси прибывают из стран, откуда они начали свой путь, и как они оказываются в Литве, чтобы мы могли разорвать эти цепочки».
По словам Ландсбергиса, если Турция сократит полеты в Беларусь, «можно будет найти компенсационные механизмы для покрытия убытков авиакомпаний». Он заявил, что Анкара намерена сотрудничать с Вильнюсом в решении этой проблемы, поскольку «Турция не хочет становиться инструментом в схеме Лукашенко по нелегальной миграции».
Из Анкары Ландсбергис направился в Багдад, где провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Стороны договорились сотрудничать для разрешения кризиса нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу.
«Ирак уделяет серьезное внимание ситуации на литовской государственной границе. Кроме того, нам дали обещание начать расследование возможной преступной сети, организованной Беларусью в Ираке, которая использует граждан Ирака, продавая им туры в Европейский союз, хотя они не путешествуют дальше лагеря мигрантов», — сказал по итогам встречи Ландсбергис.
По его словам, он услышал от коллеги, что правительство Ирака заинтересовано в предотвращении участия своих граждан в преступной сети, занимающейся контрабандой людей.
Существовавшие ранее отношения с Беларусью на официальных и неофициальных уровнях, в сфере культурных связей сегодня сильно разорваны, считает политолог-международник Виктория Закревская.
«За последние полгода не может быть и речи ни о каких нормальных отношениях между Украиной и Беларусью. Три месяца назад был введены достаточно серьезные санкции, есть политическая повестка, которая возникает время от времени для поддержки существующего давления на режим Лукашенко, а Украина как союзник ЕС и США, продолжает быть частью этой повестки», – говорит Виктория Закревская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».
Она считает, что, несмотря на желание усиления санкций против режима в Беларуси, стороны не смогут уйти от вопросов обеспечения безопасности отношений в сфере поставок стратегических ресурсов, обеспечения энергобезопасности региона.
«В июне Европейская бизнес-ассоциация официально обратилась к Межведомственной комиссии по международной торговле Украины вернуть режим торговли с Беларусью, потому что украинские предприятия несут убытки. С экономической точки зрения уже те санкции, которые есть, вредны для обеих сторон, и для Украины в том числе», – отмечает Виктория Закревская.
По ее мнению, в подобных инициативах усилить давление на Беларусь следует учитывать экономические реалии и отделить их от попыток политического пиара.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
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За прошедшие сутки в Литве задержаны 107 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы...
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