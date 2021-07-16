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Более сотни нелегальных мигрантов задержали литовские пограничники за минувшие сутки

16.07.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За прошедшие сутки в Литве задержаны 107 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы (СОГГ).

Более сотни нелегальных мигрантов задержали литовские пограничники за минувшие сутки

Для сравнения в 2021-м на границе с Беларусью задержали:

  • в январе — 20 человек;
  • в феврале — 13;
  • в марте — 8;
  • в апреле — 70;
  • в мае — 77;
  • в июне — 473;
  • в июле — 1.241.

С начала 2021 года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1.902 нелегала — примерно в 23,5 раза больше, чем за весь 2020-й.

Среди задержанных граждане Ирака (937), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (79) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

По информации СОГГ, за прошедшие сутки самую большую группу (43 мигранта) задержали в районе Шилине в Шальчининкайском районе. Из них 42 человека представились гражданами Ирака, один — Сирии. Документов при себе у них не было.

Всего из 107 задержанных 81 человек назвался гражданином Ирака, 10 — Сирии, 6 — Ирана.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

К охране границы в помощь пограничникам привлекли силы иных литовских ведомств, армию, представителей Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) и пограничников Эстонии. Литва начала строить на границе с Беларусью барьер из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.

По данным властей Литвы, большое количество мигрантов прибывает в Минск самолетами из Стамбула и Багдада.

13 июля Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси.

В тот же день Габриэлюс Ландсбергис отправился в Анкару на переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МВД Сулейманом Сойлу. На пресс-конференции 14 июля чиновник сообщил, что обсудил с турецким коллегой вопрос сокращения Турцией числа авиарейсов в Беларусь.

«Мы говорили о возможности сокращения потока рейсов из Турции, — сказал глава литовской дипломатии. — Мы можем вместе с Турцией изучить все пути, каким образом мигранты с помощью [властей] Беларуси прибывают из стран, откуда они начали свой путь, и как они оказываются в Литве, чтобы мы могли разорвать эти цепочки».

По словам Ландсбергиса, если Турция сократит полеты в Беларусь, «можно будет найти компенсационные механизмы для покрытия убытков авиакомпаний». Он заявил, что Анкара намерена сотрудничать с Вильнюсом в решении этой проблемы, поскольку «Турция не хочет становиться инструментом в схеме Лукашенко по нелегальной миграции».

Из Анкары Ландсбергис направился в Багдад, где провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Стороны договорились сотрудничать для разрешения кризиса нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу.

«Ирак уделяет серьезное внимание ситуации на литовской государственной границе. Кроме того, нам дали обещание начать расследование возможной преступной сети, организованной Беларусью в Ираке, которая использует граждан Ирака, продавая им туры в Европейский союз, хотя они не путешествуют дальше лагеря мигрантов», — сказал по итогам встречи Ландсбергис.

По его словам, он услышал от коллеги, что правительство Ирака заинтересовано в предотвращении участия своих граждан в преступной сети, занимающейся контрабандой людей.

Существовавшие ранее отношения с Беларусью на официальных и неофициальных уровнях, в сфере культурных связей сегодня сильно разорваны, считает политолог-международник Виктория Закревская.

«За последние полгода не может быть и речи ни о каких нормальных отношениях между Украиной и Беларусью. Три месяца назад был введены достаточно серьезные санкции, есть политическая повестка, которая возникает время от времени для поддержки существующего давления на режим Лукашенко, а Украина как союзник ЕС и США, продолжает быть частью этой повестки», – говорит Виктория Закревская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что, несмотря на желание усиления санкций против режима в Беларуси, стороны не смогут уйти от вопросов обеспечения безопасности отношений в сфере поставок стратегических ресурсов, обеспечения энергобезопасности региона.

«В июне Европейская бизнес-ассоциация официально обратилась к Межведомственной комиссии по международной торговле Украины вернуть режим торговли с Беларусью, потому что украинские предприятия несут убытки. С экономической точки зрения уже те санкции, которые есть, вредны для обеих сторон, и для Украины в том числе», – отмечает Виктория Закревская.

По ее мнению, в подобных инициативах усилить давление на Беларусь следует учитывать экономические реалии и отделить их от попыток политического пиара.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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Теги: Минск
 
 
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