Более сотни нелегальных мигрантов задержали литовские пограничники за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Литве задержаны 107 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы (СОГГ).





Для сравнения в 2021-м на границе с Беларусью задержали:

в январе — 20 человек;

в феврале — 13;

в марте — 8;

в апреле — 70;

в мае — 77;

в июне — 473;

в июле — 1.241.

С начала 2021 года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1.902 нелегала — примерно в 23,5 раза больше, чем за весь 2020-й.

Среди задержанных граждане Ирака (937), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (79) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

По информации СОГГ, за прошедшие сутки самую большую группу (43 мигранта) задержали в районе Шилине в Шальчининкайском районе. Из них 42 человека представились гражданами Ирака, один — Сирии. Документов при себе у них не было.

Всего из 107 задержанных 81 человек назвался гражданином Ирака, 10 — Сирии, 6 — Ирана.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

К охране границы в помощь пограничникам привлекли силы иных литовских ведомств, армию, представителей Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) и пограничников Эстонии. Литва начала строить на границе с Беларусью барьер из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.

По данным властей Литвы, большое количество мигрантов прибывает в Минск самолетами из Стамбула и Багдада.

13 июля Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси.

В тот же день Габриэлюс Ландсбергис отправился в Анкару на переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МВД Сулейманом Сойлу. На пресс-конференции 14 июля чиновник сообщил, что обсудил с турецким коллегой вопрос сокращения Турцией числа авиарейсов в Беларусь.

«Мы говорили о возможности сокращения потока рейсов из Турции, — сказал глава литовской дипломатии. — Мы можем вместе с Турцией изучить все пути, каким образом мигранты с помощью [властей] Беларуси прибывают из стран, откуда они начали свой путь, и как они оказываются в Литве, чтобы мы могли разорвать эти цепочки».

По словам Ландсбергиса, если Турция сократит полеты в Беларусь, «можно будет найти компенсационные механизмы для покрытия убытков авиакомпаний». Он заявил, что Анкара намерена сотрудничать с Вильнюсом в решении этой проблемы, поскольку «Турция не хочет становиться инструментом в схеме Лукашенко по нелегальной миграции».

Из Анкары Ландсбергис направился в Багдад, где провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Стороны договорились сотрудничать для разрешения кризиса нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу.

«Ирак уделяет серьезное внимание ситуации на литовской государственной границе. Кроме того, нам дали обещание начать расследование возможной преступной сети, организованной Беларусью в Ираке, которая использует граждан Ирака, продавая им туры в Европейский союз, хотя они не путешествуют дальше лагеря мигрантов», — сказал по итогам встречи Ландсбергис.

По его словам, он услышал от коллеги, что правительство Ирака заинтересовано в предотвращении участия своих граждан в преступной сети, занимающейся контрабандой людей.

Существовавшие ранее отношения с Беларусью на официальных и неофициальных уровнях, в сфере культурных связей сегодня сильно разорваны, считает политолог-международник Виктория Закревская.

«За последние полгода не может быть и речи ни о каких нормальных отношениях между Украиной и Беларусью. Три месяца назад был введены достаточно серьезные санкции, есть политическая повестка, которая возникает время от времени для поддержки существующего давления на режим Лукашенко, а Украина как союзник ЕС и США, продолжает быть частью этой повестки», – говорит Виктория Закревская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что, несмотря на желание усиления санкций против режима в Беларуси, стороны не смогут уйти от вопросов обеспечения безопасности отношений в сфере поставок стратегических ресурсов, обеспечения энергобезопасности региона.

«В июне Европейская бизнес-ассоциация официально обратилась к Межведомственной комиссии по международной торговле Украины вернуть режим торговли с Беларусью, потому что украинские предприятия несут убытки. С экономической точки зрения уже те санкции, которые есть, вредны для обеих сторон, и для Украины в том числе», – отмечает Виктория Закревская.

По ее мнению, в подобных инициативах усилить давление на Беларусь следует учитывать экономические реалии и отделить их от попыток политического пиара.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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