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За надругательство над Государственным гербом осуждены житель Дрибина и жительница Минского района

16.07.2021 15:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дрибинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о надругательстве над госсимволикой. Обвиняемые - 22-летний житель Дрибина и 32-летняя жительница Минского района, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалам дела, обвиняемые, являясь администраторами одного из Youtube-каналов, для придания своему каналу популярности и демонстрации своего кощунственного отношения видоизменили графическое изображение Государственного герба Республики Беларусь, - отметили в службе информации. - При помощи графического редактора они заменили красную пятиконечную звезду вверху поля герба - символ Красной армии, присутствовавший на флаге и гербе СССР и БССР, - на графическое изображение двух германских рун SS (Совило). Данное изображение использовалось нацистами под названием "Зиг", которое стилистически, но не в цветовой гамме идентично изображению, задействованному в период с 1933 по 1945 год в гитлеровской Германии в качестве знака отличия ордена СС".

Обвиняемые также заменили восходящее над земным шаром солнце в центре серебряного поля графическим изображением, внешне напоминающим птичье гнездо с предметами в виде золотых яиц. Полученную картинку они использовали впоследствии в качестве логотипа Tеlеgrаm- и Youtube-каналов, а также в видеороликах, которые они загрузили для свободного и беспрепятственного просмотра пользователями интернета.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Дрибинского района постановил обвинительный приговор: молодому человеку назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца, жительнице Минского района - ограничение свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Мобильный телефон и персональный компьютер, которые обвиняемые использовали в качестве орудия преступления, конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Прокуратура Дрибинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о надругательстве над госсимволикой. Обвиняемые - 22-летний житель...
 
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