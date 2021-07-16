В Березинском районе мужчину задержали за нанесение свастики и протестных лозунгов

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нанесение свастики и протестных лозунгов сельчанин стал фигурантом уголовного дела. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

В ночь с 12 на 13 июля в деревне Капланцы Березинского района на различных объектах появились надписи и свастика. "Черной краской были осквернены две автобусные остановки, пешеходный переход, мост, магазин и ворота частного гаража", - рассказали в МВД.

Сыщики районной милиции по горячим следам установили автора изображений. Выяснилось, их нарисовал в состоянии опьянения 40-летний местный житель. Мотив своих действий мужчина объяснил влиянием деструктивных Telegram-каналов.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.-0-